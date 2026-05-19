Минюст снизит пошлины у нотариусов, чтобы убрать очереди в «Кадастре»

Министерство юстиции Кыргызстана предлагает снизить стоимость нотариальных услуг при оформлении сделок с недвижимостью, чтобы устранить огромные очереди в «Кадастре». Проект постановления на заседании профильного комитета Жогорку Кенеша представил заместитель главы ведомства Кубан Казаков.

По его словам, оформление сделки у нотариуса обходится кыргызстанцам в три-четыре раза дороже, чем аналогичная процедура напрямую в филиалах ГУ «Кадастр».

Сейчас при оформлении недвижимости в госучреждении граждане платят фиксированный сбор за регистрацию (в среднем от 1 до 5 тысяч сомов в зависимости от площади и типа имущества). У нотариусов ставка государственной пошлины привязана к расчетным показателям, степени родства сторон или стоимости жилья, из-за чего итоговая сумма за один и тот же договор может составлять от 2 до 10 тысяч сомов и выше.

Из-за такой разницы в тарифах люди массово отказываются от услуг нотариусов и идут оформлять договоры напрямую в кадастровые органы. Это привело к возникновению огромных очередей в госучреждениях и создало серьезные неудобства для населения.

Минюст предлагает уравнять размеры пошлин. Ставки государственной пошлины у нотариусов снизят и приведут в соответствие с тарифами кадастровой службы.

«Для реализации принципов социальной справедливости и обеспечения доступности нотариальных услуг мы предлагаем уменьшить этот сбор», — пояснил Кубан Казаков.

В ходе обсуждения депутаты поинтересовались, планируется ли в будущем полностью передать функцию оформления сделок с недвижимым имуществом нотариусам, разгрузив «Кадастр».

Кубан Казаков ответил, что ведомство рассматривает такую возможность. На данный момент Министерство юстиции тщательно изучает этот вопрос, уделяя особое внимание юридической безопасности граждан и защите прав собственности при полном переходе на нотариальное оформление.