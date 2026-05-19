18:01
USD 87.45
EUR 101.64
RUB 1.21
Власть

Минюст снизит пошлины у нотариусов, чтобы убрать очереди в «Кадастре»

Министерство юстиции Кыргызстана предлагает снизить стоимость нотариальных услуг при оформлении сделок с недвижимостью, чтобы устранить огромные очереди в «Кадастре». Проект постановления на заседании профильного комитета Жогорку Кенеша представил заместитель главы ведомства Кубан Казаков.

По его словам, оформление сделки у нотариуса обходится кыргызстанцам в три-четыре раза дороже, чем аналогичная процедура напрямую в филиалах ГУ «Кадастр».

Сейчас при оформлении недвижимости в госучреждении граждане платят фиксированный сбор за регистрацию (в среднем от 1 до 5 тысяч сомов в зависимости от площади и типа имущества). У нотариусов ставка государственной пошлины привязана к расчетным показателям, степени родства сторон или стоимости жилья, из-за чего итоговая сумма за один и тот же договор может составлять от 2 до 10 тысяч сомов и выше.

Из-за такой разницы в тарифах люди массово отказываются от услуг нотариусов и идут оформлять договоры напрямую в кадастровые органы. Это привело к возникновению огромных очередей в госучреждениях и создало серьезные неудобства для населения.

пресс-службы Жогорку Кенеша
Фото пресс-службы Жогорку Кенеша. Кубан Казаков
Минюст предлагает уравнять размеры пошлин. Ставки государственной пошлины у нотариусов снизят и приведут в соответствие с тарифами кадастровой службы.

«Для реализации принципов социальной справедливости и обеспечения доступности нотариальных услуг мы предлагаем уменьшить этот сбор», — пояснил Кубан Казаков.

В ходе обсуждения депутаты поинтересовались, планируется ли в будущем полностью передать функцию оформления сделок с недвижимым имуществом нотариусам, разгрузив «Кадастр».

Кубан Казаков ответил, что ведомство рассматривает такую возможность. На данный момент Министерство юстиции тщательно изучает этот вопрос, уделяя особое внимание юридической безопасности граждан и защите прав собственности при полном переходе на нотариальное оформление.
Ссылка: https://24.kg/vlast/374467/
просмотров: 405
Версия для печати
Материалы по теме
Нотариальные услуги через смартфон: пошаговая инструкция, как ими пользоваться
Очередного государственного нотариуса задержали в Кыргызстане
ГКНБ: Задержан частный нотариус Балыкчинского нотариального округа
Снизить госпошлину за нотариальные сделки с недвижимостью предложили в КР
В Кыргызстане обновили правила нотариальной деятельности
В КР меняют правила работы нотариусов: введены новые нормы для оформления
Взыскание долгов через нотариусы. На граждан легли дополнительные расходы
Почему в КР могут подорожать юридические услуги, объяснил Дастан Бекешев
В Кыргызстане изменены ставки госпошлин за нотариальные услуги
Нотариусов, не использующих ККМ, могут лишить лицензии
Популярные новости
Садыр Жапаров обратился к&nbsp;мировым лидерам перед выборами в&nbsp;Совбез ООН Садыр Жапаров обратился к мировым лидерам перед выборами в Совбез ООН
Делегация США перед вылетом из&nbsp;Китая выбросила все, что выдали местные чиновники Делегация США перед вылетом из Китая выбросила все, что выдали местные чиновники
Канатбек Абдрахматов освобожден от&nbsp;должности президента Академии наук&nbsp;КР Канатбек Абдрахматов освобожден от должности президента Академии наук КР
Садыр Жапаров посетил мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави в&nbsp;Туркестане Садыр Жапаров посетил мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави в Туркестане
Бизнес
BAKAI стирает границы: впервые в&nbsp;КР переводы в&nbsp;Китай и&nbsp;США прямо в&nbsp;приложении BAKAI стирает границы: впервые в КР переводы в Китай и США прямо в приложении
Экономика Узбекистана выходит на&nbsp;глобальный уровень Экономика Узбекистана выходит на глобальный уровень
MEGA расширяет 4G-покрытие по&nbsp;всему Кыргызстану MEGA расширяет 4G-покрытие по всему Кыргызстану
Масштабная атака дронов: Московский НПЗ под ударом Масштабная атака дронов: Московский НПЗ под ударом
19 мая, вторник
17:49
В Кыргызстане объем наличных денег в обращении превысил 280 миллиардов сомов В Кыргызстане объем наличных денег в обращении превысил...
17:47
В трех школах Токмока зарегистрированы факты изнасилования детей
17:30
В природном парке «Беш-Таш» в Таласской области построят канатную дорогу
17:27
В Таласе шестиклассница подвергалась насилию со стороны отчима
17:18
В городе Ош суд прекратил дело в отношении журналистки из-за поста о сапогах