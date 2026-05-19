Кыргызстан создает морской флот. Депутаты заявили о риске санкций

Комитет Жогорку Кенеша по финансам, бюджету, предпринимательству и развитию конкуренции одобрил во втором чтении проект кодекса о торговом мореплавании. Документ призван создать правовую основу для появления отечественного морского флота, однако депутаты призвали к крайней осторожности из-за рисков обхода международных санкций.

Несмотря на отсутствие выхода к морю, Кыргызстан намерен реализовать свое международное право на свободу мореплавания. Кодекс предусматривает создание морской администрации КР и государственного реестра судов.

Корабли, получившие право плавать под флагом Кыргызстана, будут обязаны наносить на корму латинскими буквами название порта приписки — BISHKEK. Собственниками таких судов смогут выступать как кыргызстанцы, так и иностранцы, однако военные корабли и суда с ядерными материалами регистрировать запрещено.

Депутат Жумабек Салымбеков поинтересовался практической стороной реализации кодекса. По его словам, предприниматели уже спрашивают, как будет работать закон, если гражданин КР арендует у другого государства участок побережья с выходом к морю, установит там флаг республики и начнет деятельность.

Заместитель министра экономики и коммерции Султан Ахматов пояснил, как кыргызские законы будут работать на удаленных территориях. В качестве примера привели Монголию, которая успешно использует аналогичную схему: страна арендует территорию в Сингапуре, где и базируется ее морская администрация.

По словам замминистра, Минэконом планирует передавать управление в аутсорсинг. На арендованном побережье будут одновременно действовать три правовых режима: местное законодательство прибрежной страны, законы Кыргызстана и международные конвенции, ратифицированные республикой. В ведомстве подчеркнули, что создание порта требует миллиардных вложений.

Нардеп Дастанбек Джумабеков призвал инициаторов к максимальной осторожности, напомнив о текущей геополитической ситуации в мире.

«Идея зарабатывать на грузоперевозках хороша. Но судно под флагом КР находится под нашей юрисдикцией. Сейчас мы видим жесткую ситуацию с санкциями, есть огромный перечень запрещенных товаров. Если на нашем корабле окажется санкционный груз, вспыхнет крупный международный скандал, который нанесет колоссальный вред имиджу Кыргызстана», — предупредил он.

Жумабек Салымбеков поддержал коллегу и потребовал ограничить передачу управления иностранцам. По его мнению, если Минэконом намерен отдавать процессы на аутсорсинг, то управлять компаниями и нести полную ответственность должны исключительно граждане или предприятия КР, без иностранного участия.

Парламентарии также раскритиковали Минэконом за формальный анализ и отсутствие четкого понимания, как система будет работать на практике.

В Министерстве экономики признают, что точные расчеты пока невозможны, так как неизвестен тоннаж будущих судов. Для сравнения в ведомстве упомянули ту же Монголию, под флагом которой сейчас ходит около 400 судов.

По предварительным прогнозам министерства, за счет сборов и платежей от судов казна Кыргызстана сможет получать доход в размере не менее $10-15 миллионов.

Чиновники подчеркнули, что данный кодекс — это лишь первый шаг, и в будущем кабмин внесет в Жогорку Кенеш еще два пакета из 40 сопутствующих законопроектов.