Рекорды и провалы: каким был 2017 год для кыргызского спорта

Уходящий год был для кыргызского спорта, наверное, самым насыщенным за четверть века. Страна приняла несколько крупных турниров; наши атлеты выиграли не одну сотню медалей. Некоторые победы заставили всерьез говорить о возрождении спорта в КР. Впрочем, старые проблемы никуда не делись.

ИА «24.kg» вспоминает главные спортивные события 2017-го.

Зима упущенных возможностей

Началось все с зимней универсиады в Казахстане. Выступление сборной КР получилось ожидаемо удручающим. Лучшим из девяти спортсменов стал сноубордист Тимур Губаев, занявший 16-е место.

На Азиатских играх, вторых по значимости состязаниях после Олимпиады, сборная КР выступила ненамного лучше.

Раньше зимние Азиады проводились раз в четыре года. Однако пауза между седьмыми играми, прошедшими в 2011-м в Казахстане, и восьмыми, состоявшимися в феврале 2017-го в Японии, затянулась.

Некоторые атлеты за это время успели выйти на пик формы и завершить карьеру, так и не выступив на Азиаде.

С другой стороны, шесть лет — достаточный срок, чтобы страны, отстающие в развитии зимних видов, провели соответствующие реформы и подтянулись.

Судя по выступлению кыргызстанцев на Азиаде-2017, зимние виды у нас за шесть лет не подтянулись, а, скорее, деградировали.

В этот раз в сборной было 33 атлета, которые выступили на турнирах по биатлону, горным лыжам, фигурному катанию и хоккею с шайбой. Лучшим результатом стало восьмое место горнолыжника Евгения Тимофеева. Биатлонисты выступили слабо, о фигуристках и говорить нечего. Была надежда, что хоккеисты повторят феерию шестилетней давности, когда они громили всех с разницей в 10-20 шайб. Увы, проиграли в финале. Причем выступали уже не во второй, а в третьей лиге.

Для сравнения, сборная Казахстана на Азиаде выиграла 32 медали, на универсиаде — 36.

Не похоже, что из провальных результатов в КР сделали выводы. Почти год прошел, а сдвигов не наблюдается. А ведь природные условия для развития зимних видов у нас не хуже, чем в том же Казахстане. Можно проводить универсиады, Азиады и даже Олимпиады. Правда, для этого надо работать: разрабатывать стратегию, привлекать спонсоров, налаживать инфраструктуру. Гораздо проще плыть по течению, сетуя на нехватку средств, и ездить на состязания для галочки.

Отдадим должное спортивным чиновникам: уже не дают громких обещаний, как после прежних провалов. Видимо, считают, что чем меньше будут обещать, тем труднее их будет потом упрекать.

Скоро зимние Олимпийские игры. Лицензию на них в Кыргызстане пока имеет лишь Евгений Тимофеев. Он наверняка покажет все, на что способен, но пробиться в призеры будет трудно. Так что порции критики от экспертов и обывателей чиновникам избежать не удастся.

Учись, студент!

На летних универсиадах кыргызстанцы выступают, как правило, лучше. Конкуренция там почти как на Олимпиаде. Но если соревнования проходят недалеко и в программе есть развитые в КР виды спорта, приходит успех.

Универсиада-2017 проводилась в Китайском Тайбэе, и организаторы вновь не включили в программу наши самые успешные виды. От Кыргызстана выступили лишь пять человек. Дарья Маслова вновь спасла репутацию страны, выиграв «золото». Незадолго до того Маслова завоевала две медали высшей пробы на чемпионате Азии. Вот первый кандидат на звание лучшей спортсменки года в КР.

Фото ГАМФКиС. Двукратная чемпионка Азии-2017, победительница Всемирной летней универсиады-2017 Дарья Маслова

Следующая летняя универсиада состоится в Италии. Большую команду туда отправить, скорее всего, не получится. Шансы, что у КР будут медали, невелики. Дарья Маслова отучилась, а других студентов такого уровня в стране пока не видно.

Борьба за престиж

Первым сигналом, что этот год для нас будет особенным, стали Исламские игры солидарности. Состязания в Баку собрали представителей 54 стран. Сборная Кыргызстана среди них не затерялась, заняв в командном зачете десятое место.

Кыргызстанцы завоевали четыре золотые, пять серебряных и восемь бронзовых медалей. Особенно здорово выступили борцы, положившие в копилку команды девять наград.

Айсулуу Тыныбекова не упустила шанса пополнить коллекцию очередным «золотом». В этом сезоне она выступила на шести-семи турнирах и неизменно поднималась на пьедестал почета. Вот второй и последний кандидат на звание лучшей спортсменки года в стране.









Великолепная пятерка

Мурат Саралинов не раз говорил, что для развития спорта надо не только выезжать на крупные турниры, но и проводить их у себя. В 2017-м эту мысль в КР активно воплощали в жизнь, проведя аж пять чемпионатов Азии. Пожалуй, это рекорд.

Бишкек принял три: по дзюдо (среди кадетов и молодежи), шахматам (среди лиц с ограниченными возможностями здоровья) и снукеру. В Чолпон-Ате состоялся ЧА по армрестлингу, в Оше — по смешанным единоборствам.

ЧА среди ЛОВЗ по шахматам проводился впервые в истории, причем инициатором была отечественная федерация. Похвально, и пример другим. Наши шахматисты завоевали шесть золотых, 10 серебряных и четыре бронзовые награды.

Фото ГАМФКиС. Чемпионат Азии по шахматам. Бишкек, сентябрь 2017 года

На ЧА по армрестлингу за победу боролись и мужчины, и женщины, и стар, и млад. И категория ЛОВЗ была. Сборная КР установила, наверное, «вечный» рекорд, взяв 83 награды (в том числе 26 золотых). Ни в одном виде спорта наши за один ЧА прежде столько не выигрывали и вряд ли скоро выиграют.

Фото ГАМФКиС. Чемпионат Азии по армрестлингу. Чолпон-Ата, июнь 2017 года

Блеснули хозяева и на ЧА по ММА. В личном зачете у них семь золотых, серебряная и две бронзовые награды. В командном зачете сборная КР уверенно победила.

Фото ГАМФКиС. Чемпионат Азии по смешанным единоборствам. Ош, май 2017 года

Достойный результат показали дзюдоисты: «золото», «серебро» и шесть бронзовых наград. В отличие от остальных видов, по которым тут проводились ЧА, их вид олимпийский. Есть надежда, что со временем призеры ЧА-2017 проявят себя на ОИ.

Фото ГАМФКиС. Чемпионат Азии по дзюдо. Бишкек, июль 2017 года

Снукер в КР культивируют относительно недавно, и с ведущими игроками Азии нашим тягаться тяжеловато. Проведение ЧА должно позитивно сказаться на росте их мастерства. А пока они остались без медалей.

Фото ГАМФКиС. Чемпионат Азии по снукеру. Бишкек, июнь 2017 года

Кроме того, страна приняла второй этап отбора на чемпионат мира по волейболу и два квалификационных турнира на азиатское первенство по футболу (до 19 и 23 лет). Местные команды не преуспели, но тоже получили ценный опыт.

Согласитесь, здорово, что нам все чаще доверяют важные старты. Не обладая большими средствами, государство и федерации проводят их на хорошем уровне, и престиж КР в глазах мировой общественности растет.

Главам международных федераций приятно иметь дело с партнерами из КР. Им нравится гостеприимство нашего народа и новая (пусть и скромная) инфраструктура, и они готовы доверять нам новые важные турниры.

Один из них, ЧА среди взрослых по борьбе, пройдет в Бишкеке в феврале-марте. Несомненно, он войдет в число самых ярких событий отечественного спорта в 2018 году.

Как из рога изобилия

Прошедшие в Ашхабаде Азиатские игры в помещениях и по боевым искусствам — ярчайший момент в нашем спорте за последнее десятилетие.

В командном зачете сборная КР стала восьмой из 63 стран, взяв 13 золотых, 20 серебряных и 37 бронзовых наград. Более трети медалей (27) у команды по борьбе на поясах. Отменно смотрелись самбисты и кикбоксеры. Да и остальные не подкачали — почти все произвели приятное впечатление.









Медали лились, как из рога изобилия. А все потому, что вновь, как и на универсиаде-2013, как и на Исламских играх-2017, в программе были наши коронные виды. Только уже не два-три, а с десяток.

Фото ГАМФКиС. Легкоатлетки из Кыргызстана выиграли на Азиаде три медали. Ашхабад, сентябрь 2017 года

По счастливой случайности некоторые виды, развитые в КР, не очень популярны за границей. При невысокой конкуренции шансы на успех удваиваются. В любом случае кыргызстанцы свои награды заслужили. Должен же был когда-то и на нашу улицу прийти праздник.

Фото ГАМФКиС. Кикбоксер Ален Офойо на Азиаде. Ашхабад, сентябрь 2017 года

Важность Азиады в помещениях переоценить трудно. Однако главные и самые конкурентные мультиспортивные состязания на нашем континенте все же летние Азиатские игры. Ближайшие пройдут в августе-сентябре 2018-го в Индонезии. На 70 медалей там рассчитывать не приходится, но на 10-15 — вполне. Главное — вовремя и в полной мере финансировать подготовку сборных. Иначе Азиада-2017 надолго останется главной вехой кыргызского спорта.