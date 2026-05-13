Власть

Депутатам парламента КР подарили шахматы

Депутатам парламента КР подарили шахматы. Об этом заявил на заседании Жогорку Кенеша Дастан Бекешев.

По его словам, презент был организован Федерацией шахмат, которую возглавляет Бабур Тольбаев.

«Кыргызстану необходимо развивать эту интеллектуальную игру в стране. Наши соседи Казахстан и Узбекистан активно популяризируют шахматы среди населения, мы тоже должны идти по этому пути. Узбекистан уже выходит на мировой уровень и участвует в чемпионате мире со своим гроссмейстером. А у нас нет ни одного. Ранее Жогорку Кенеш принял постановление, профильный комитет должен отследить, как оно исполняется», — призвал Дастан Бекешев.

Спикер парламента Марлен Маматалиев отметил, что сейчас проводится анализ всех принятых ранее постановлений ЖК.

«В том числе и по популяризации шахмат. По итогам анализа будет озвучена информация. Комитету будет дано поручение», — добавил он.
