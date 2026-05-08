12:22
USD 87.42
EUR 102.10
RUB 1.17
Спорт

Определился второй финалист Лиги чемпионов УЕФА

Французский «Пари Сен-Жермен» закрепил за собой статус главного фаворита европейского футбола, пробившись в финал Лиги чемпионов второй сезон кряду. Решающий шаг к защите титула был сделан в Мюнхене: парижане выдержали натиск «Баварии» и по сумме двух встреч оставили немецкий гранд за бортом турнира.

Читайте по теме
Лига чемпионов УЕФА. Английский «Арсенал» вышел в финал

В ответной встрече на «Альянц Арене» парижане сыграли вничью с «Баварией» — 1:1, чего оказалось достаточно для выхода в решающий матч турнира. По сумме двух игр французский клуб победил со счетом 6:5. Уже на 3-й минуте встречи Усман Дембеле вывел гостей вперед после передачи Хвичи Кварацхелии. Мюнхенцы смогли сравнять счет только в компенсированное время — на 90+4-й минуте отличился Харри Кейн.

Финальный матч турнира состоится 30 мая на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Соперником «ПСЖ» по финалу станет лондонский «Арсенал».

Для парижан это второй подряд финал Лиги чемпионов. В прошлом сезоне команда завоевала трофей, разгромив «Интер» со счетом 5:0.
Ссылка: https://24.kg/sport/373109/
просмотров: 260
Версия для печати
Материалы по теме
Лига чемпионов УЕФА. Английский «Арсенал» вышел в финал
Сборная Кыргызстана по футболу примет участие в CAFA U20 Championship
Кыргызстан примет отбор Кубка Азии U-20 по футболу. Матчи пройдут в 2026 году
Президента Кыргызского футбольного союза выберут 12 мая
Футбольный клуб «Мурас Юнайтед» не смог выйти в финал Лиги вызова Азии
Футбольный клуб «Мурас Юнайтед» вышел в полуфинал Лиги вызова Азии
Футбольному союзу выделили $15,5 миллиона. Основной источник — фонд президента
Выборы президента Кыргызского футбольного союза сняты с повестки дня
Итальянский клуб «Ювентус» готов сотрудничать с Кыргызским футбольным союзом
CAFA U17 Championship. Сборная Кыргызстана заняла третье место
Популярные новости
Призер Олимпиады Жоламан Шаршенбеков прокомментировал состояние своего здоровья Призер Олимпиады Жоламан Шаршенбеков прокомментировал состояние своего здоровья
Кыргызстанец Нурбек Валижонов завоевал чемпионский титул по&nbsp;версии WBC Asia Кыргызстанец Нурбек Валижонов завоевал чемпионский титул по версии WBC Asia
Тепюк вместо гаджетов: как в&nbsp;Бишкеке возрождают игру в&nbsp;лянгу Тепюк вместо гаджетов: как в Бишкеке возрождают игру в лянгу
Кубок Азии по&nbsp;хоккею U-18. Сборная Кыргызстана заняла второе место Кубок Азии по хоккею U-18. Сборная Кыргызстана заняла второе место
Бизнес
&laquo;Оптима Банк&raquo;&nbsp;&mdash; 34&nbsp;года рядом с&nbsp;клиентами «Оптима Банк» — 34 года рядом с клиентами
Cвязь как право на&nbsp;развитие: О! поздравляет с&nbsp;профессиональным праздником Cвязь как право на развитие: О! поздравляет с профессиональным праздником
&laquo;Давай с&nbsp;нами&raquo;: КРСУ открывает двери для будущих студентов «Давай с нами»: КРСУ открывает двери для будущих студентов
Мэр Каракола Талантбек Иманов проверил подготовку города к&nbsp;празднованию 9&nbsp;Мая Мэр Каракола Талантбек Иманов проверил подготовку города к празднованию 9 Мая
8 мая, пятница
12:21
В Узбекистане упростили правила прописки и временной регистрации В Узбекистане упростили правила прописки и временной ре...
12:00
Там, где живет история: бишкекские музеи о героях Великой Отечественной
11:59
Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан согласовали график подачи поливной воды
11:43
Определился второй финалист Лиги чемпионов УЕФА
11:40
Пошлины США на европейские товары будут существенно увеличены, заявил Трамп