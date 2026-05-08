Определился второй финалист Лиги чемпионов УЕФА

Французский «Пари Сен-Жермен» закрепил за собой статус главного фаворита европейского футбола, пробившись в финал Лиги чемпионов второй сезон кряду. Решающий шаг к защите титула был сделан в Мюнхене: парижане выдержали натиск «Баварии» и по сумме двух встреч оставили немецкий гранд за бортом турнира.

В ответной встрече на «Альянц Арене» парижане сыграли вничью с «Баварией» — 1:1, чего оказалось достаточно для выхода в решающий матч турнира. По сумме двух игр французский клуб победил со счетом 6:5. Уже на 3-й минуте встречи Усман Дембеле вывел гостей вперед после передачи Хвичи Кварацхелии. Мюнхенцы смогли сравнять счет только в компенсированное время — на 90+4-й минуте отличился Харри Кейн.

Финальный матч турнира состоится 30 мая на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Соперником «ПСЖ» по финалу станет лондонский «Арсенал».

Для парижан это второй подряд финал Лиги чемпионов. В прошлом сезоне команда завоевала трофей, разгромив «Интер» со счетом 5:0.