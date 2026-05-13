Урмат Абдукаимов возглавил олимпийскую сборную Кыргызстана по футболу

Кыргызский футбольный союз назначил Урмата Абдукаимова главным тренером олимпийской сборной Кыргызстана U-23. На этом посту он сменил Эдмара Ласерду.
Урмат Абдукаимов имеет тренерскую лицензию AFC категории «А». Ранее он уже работал исполняющим обязанности главного тренера национальной сборной Кыргызстана. Сейчас специалист возглавляет футбольный клуб «Талант», а также участвует в подготовке тренеров в качестве инструктора на курсах и семинарах КФС.
Главной задачей нового тренера станет подготовка олимпийской сборной к Азиатским играм, которые пройдут в сентябре 2026 года.