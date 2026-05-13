Урмат Абдукаимов возглавил олимпийскую сборную Кыргызстана по футболу

Кыргызский футбольный союз назначил Урмата Абдукаимова главным тренером олимпийской сборной Кыргызстана U-23. На этом посту он сменил Эдмара Ласерду.

Как сообщили в КФС, решение принято в рамках новой концепции развития национальных сборных U-16 — U-23. Согласно документу, должности главных тренеров молодежных и юношеских сборных должны занимать только отечественные специалисты с соответствующей квалификацией.

Урмат Абдукаимов имеет тренерскую лицензию AFC категории «А». Ранее он уже работал исполняющим обязанности главного тренера национальной сборной Кыргызстана. Сейчас специалист возглавляет футбольный клуб «Талант», а также участвует в подготовке тренеров в качестве инструктора на курсах и семинарах КФС.

Главной задачей нового тренера станет подготовка олимпийской сборной к Азиатским играм, которые пройдут в сентябре 2026 года.