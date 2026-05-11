14:23
USD 87.42
EUR 102.10
RUB 1.17
Общество

Школьники из КР взяли 16 медалей на международной олимпиаде по информатике

Сборная Кыргызстана завоевала 16 медалей на международной олимпиаде по информатике IATI 2026, которая прошла с 15 по 17 апреля в онлайн-формате.

В соревнованиях участвовали сотни школьников из 12 стран. По итогам олимпиады кыргызстанцы получили три золотые, пять серебряных и восемь бронзовых медалей.

В старшей категории (Senior) участвовали 285 школьников. КР представляли 16 учеников, которые завоевали:

  • одну золотую;
  • две серебряные;
  • шесть бронзовых медалей.

Золото в категории Senior получил Ян Бобрус — ученик 10я-го класса школы «Газпром Кыргызстан».

В младшей категории (Junior), где участвовали школьники 2011 года рождения и младше, нашу республику также представляли 16 учеников. Они завоевали:

  • две золотые;
  • три серебряные;
  • две бронзовые медали.

Золотые медали получили:

  • Эмирхан Сыдыкбаев из школы «Газпром Кыргызстан»;
  • Бектен Абдувалиев из International School of Kyrgyzstan в Оше.

В Министерстве просвещения заявили, что результаты олимпиады подтверждают рост уровня подготовки кыргызстанских школьников в сфере информатики и программирования.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/373329/
просмотров: 212
Версия для печати
Материалы по теме
Скандал в школе Алая. Учителям объявили выговор после конфликта
Ученица из Кыргызстана завоевала бронзу на математической олимпиаде
Шесть медалей выиграли школьники из Кыргызстана на международной олимпиаде
Республиканская олимпиада: в командном зачете лидируют Бишкек, Ош и Чуй
В Кыргызстане стартовал республиканский этап олимпиады школьников
Назначен новый замминистра науки: Азиз Мамыров будет курировать цифровизацию
Без ученых званий: в Кыргызстане пересматривают требования к ректорам вузов
Школьники из КР завоевали две медали на олимпиаде по физике в России
Кабмин предложил Программу развития науки, вузов и инноваций до 2030 года
Два миллиона сомов на инновации. Миннауки вводит отбор перспективных разработок
Популярные новости
На&nbsp;парад 9&nbsp;Мая в&nbsp;Москву приедут лидеры четырех государств На парад 9 Мая в Москву приедут лидеры четырех государств
Ядовитые твари и&nbsp;другие животные, с&nbsp;которыми опасно встречаться в&nbsp;Кыргызстане Ядовитые твари и другие животные, с которыми опасно встречаться в Кыргызстане
Кыргызстан в&nbsp;годы Великой Отечественной войны. Цифры и&nbsp;факты Кыргызстан в годы Великой Отечественной войны. Цифры и факты
Пятнадцать вопросов о&nbsp;том, как уберечься от&nbsp;клещей и&nbsp;не&nbsp;подцепить инфекцию Пятнадцать вопросов о том, как уберечься от клещей и не подцепить инфекцию
Бизнес
В&nbsp;Караколе прошел праздничный концерт в&nbsp;честь 9&nbsp;Мая В Караколе прошел праздничный концерт в честь 9 Мая
В&nbsp;парке &laquo;Евразия&raquo; масштабно отпраздновали День Победы В парке «Евразия» масштабно отпраздновали День Победы
&laquo;Оптима Банк&raquo;&nbsp;&mdash; 34&nbsp;года рядом с&nbsp;клиентами «Оптима Банк» — 34 года рядом с клиентами
Cвязь как право на&nbsp;развитие: О! поздравляет с&nbsp;профессиональным праздником Cвязь как право на развитие: О! поздравляет с профессиональным праздником
11 мая, понедельник
14:11
Жители Оша обвинили экс-спикера парламента в захвате государственных объектов Жители Оша обвинили экс-спикера парламента в захвате го...
14:00
Внедрение пособия «Бала ырысы» как мера по снижению детской бедности в КР
13:59
Кыргызстан вернул в Россию пиломатериалы: груз не прошел сертификацию
13:58
Школьники из КР взяли 16 медалей на международной олимпиаде по информатике
13:43
В Кыргызстане предлагают упростить получение наследства по завещанию