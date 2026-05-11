Школьники из КР взяли 16 медалей на международной олимпиаде по информатике

Сборная Кыргызстана завоевала 16 медалей на международной олимпиаде по информатике IATI 2026, которая прошла с 15 по 17 апреля в онлайн-формате.
В соревнованиях участвовали сотни школьников из 12 стран. По итогам олимпиады кыргызстанцы получили три золотые, пять серебряных и восемь бронзовых медалей.
В старшей категории (Senior) участвовали 285 школьников. КР представляли 16 учеников, которые завоевали:
- одну золотую;
- две серебряные;
- шесть бронзовых медалей.
Золото в категории Senior получил Ян Бобрус — ученик 10я-го класса школы «Газпром Кыргызстан».
В младшей категории (Junior), где участвовали школьники 2011 года рождения и младше, нашу республику также представляли 16 учеников. Они завоевали:
- две золотые;
- три серебряные;
- две бронзовые медали.
Золотые медали получили:
- Эмирхан Сыдыкбаев из школы «Газпром Кыргызстан»;
- Бектен Абдувалиев из International School of Kyrgyzstan в Оше.
В Министерстве просвещения заявили, что результаты олимпиады подтверждают рост уровня подготовки кыргызстанских школьников в сфере информатики и программирования.