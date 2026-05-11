Школьники из КР взяли 16 медалей на международной олимпиаде по информатике

Сборная Кыргызстана завоевала 16 медалей на международной олимпиаде по информатике IATI 2026, которая прошла с 15 по 17 апреля в онлайн-формате.

В соревнованиях участвовали сотни школьников из 12 стран. По итогам олимпиады кыргызстанцы получили три золотые, пять серебряных и восемь бронзовых медалей.

В старшей категории (Senior) участвовали 285 школьников. КР представляли 16 учеников, которые завоевали:

одну золотую;

две серебряные;

шесть бронзовых медалей.

Золото в категории Senior получил Ян Бобрус — ученик 10я-го класса школы «Газпром Кыргызстан».

В младшей категории (Junior), где участвовали школьники 2011 года рождения и младше, нашу республику также представляли 16 учеников. Они завоевали:

две золотые;

три серебряные;

две бронзовые медали.

Золотые медали получили:

Эмирхан Сыдыкбаев из школы «Газпром Кыргызстан» ;

из ; Бектен Абдувалиев из International School of Kyrgyzstan в Оше.

В Министерстве просвещения заявили, что результаты олимпиады подтверждают рост уровня подготовки кыргызстанских школьников в сфере информатики и программирования.