Спортсмены, чьи победы в уходящем году запомнились кыргызстанцам

2020 год испытал на прочность и отечественных спортсменов. Связанные с коронавирусом ограничения послужили причиной для отмены и переноса множества соревнований и турниров, карантин продиктовал и условия подготовки к состязаниям. Но, несмотря на все трудности, представители отечественного спорта в уходящем году смогли показать себя весьма достойно. 24.kg решило напомнить читателям о самых значимых победах.

Золото борцовских ковров

2020-й стал особенно удачным для отечественных борцов. Действующая чемпионка мира Айсулуу Тыныбекова начала его с победы, заняв первое место на международном турнире по спортивной борьбе в Турции. В поединке она одолела Татьяну Омельченко из Азербайджана. Еще одно золото с этих соревнований привезла Назира Марсбек кызы, выступавшая в весовой категории до 59 килограммов.

Фото из архива ГАМФКиС . Айсулуу Тыныбекова

Спустя пять дней после первой победы Тыныбекова берет второе золото уже на международном турнире Matteo Pellicone в Италии. В 1/8 финала она победила Джи Лонг (Китай), в четвертьфинале была сильнее Мэйси Эллен Килти (США), а в полуфинале одолела Кайлу Колин Киоко Миракл (США). В решающей схватке наша спортсменка поборола россиянку Любовь Овчарову. Оба турнира стали для нее этапом подготовки к Олимпийским играм.

Не уступали с начала года в борьбе и мужчины. В феврале Улукбек Жолдошбеков стал чемпионом Азии. Он выиграл четыре схватки подряд в весовой категории 61 килограмм . Еще одно золото на чемпионате Кыргызстану принес легионер из Бурятии Арсалан Будажапов. Он выступал в весовой категории до 79 килограммов .

Завершение спортивного года для борцов стало еще более удачным. Руслан Царев выигрывает бронзовую медаль на Кубке мира в весовой категории до 72 килограммов. В схватке за 3-е место он победил борца из Болгарии Аика Мнатсакаяна.

Следом за ним в весовой категории до 60 килограммов золото взял Жоламан Шаршенбеков, выиграв в финале у россиянина Степана Мариняна.

Успешно выступила на мировом Кубке и женская сборная по борьбе. Айсулуу Тыныбекова взяла очередное золото. В весовой категории до 62 килограммов она вышла в финал, одержав три досрочные победы со счетом 10:0, 10:0, 13:2. В схватке за первое место Тыныбекова досрочно одолела Анастасию Григорьеву из Латвии со счетом 14:0. Ее признали лучшей спортсменкой по итогам Кубка.

Еще одно золото Кубка мира по женской борьбе в весовой категории до 68 килограммов за Мээрим Жуманазаровой. Кыргызстанка Айпери Медет кызы взяла бронзовую медаль.

Звезды Кыргызстана в октагоне UFC

Валентина Шевченко начала 2020 год нокаутировав Кэтлин Чукагян. На международном турнире UFC 247 по смешанным единоборствам они должны были провести пять раундов по пять минут. Валентина с самого начала доминировала в стойке и партере, наносила разнообразные и красивые удары. В начале третьего раунда судья остановил избиение Чукагян, и Шевченко выиграла техническим нокаутом. Тем самым она в третий раз защитила титул чемпионки UFC.

Приятным бонусом стало и то, что Валентину Шевченко включили в рейтинг лучших бойцов MMA всех времен. Чемпионка UFC в легчайшей и наилегчайшей весовых категориях заняла в рейтинге 58-е место. Она же оказалась и в пятерке лучших устрашающих бойцов по версии издания UFC Russia.

Свой спортивный год Валентина завершила победой над бразильянкой Дженнифер Майя. На кону стоял титул наилегчайшего женского дивизиона, которым владела Шевченко. Бой продлился все пять раундов и завершился победой Валентины единогласным решением судей.

Фото из интернета. Валентина Шевченко VS Дженнифер Майя

Для не менее именитой сестры Валентины — Антонины, лишь только начинающей карьеру в UFC, 2020 год начался сложнее. Она потерпела поражение на международном турнире UFC on ESPN 9. В весовой категории до 57 килограммов Антонина Шевченко встречалась с Кэтлин Чукагян (США). Для кыргызстанки это был четвертый поединок в UFC — ранее она одержала две победы и однажды уступила. Спортсменки провели три раунда по пять минут. Чукагян владела солидным преимуществом, несколько раз пыталась выполнить удушающий прием, сделала намного больше ударов. Судьи единогласно отдали ей победу.

Фото из интернета. Антонина Шевченко VS Кэтлин Чукагян



Однако к концу года Антонина все же напомнила фанатам о своем солидном опыте в единоборствах. Она одержала досрочную победу на турнире UFC 255 над Ариане Липски. За полминуты до конца второго раунда рефери прервал бой из-за серии ударов Антонины в голову, от которых соперница уже не могла защититься.

Фото из интернета. Антонина Шевченко

Для кыргызстанца Рафаэля Физиева уходящий год ознаменовался двумя победами в UFC. На международном турнире UFC Fight Night 172 по смешанным единоборствам единогласным решением судей он одержал победу над англичанином Марком Диакези.

На своем следующем турнире — UFC 256 в Лас-Вегасе Физиев забрал победу в первом же раунде, отправив в нокаут бразильца Ренато Мойкано.

Когда золото тяжелее стали

Кыргызстанец Бекдоолот Расулбеков в начале года стал чемпионом на международном турнире Fajr Cup по тяжелой атлетике в Иране. Наш штангист выступал в весовой категории 96 килограммов . В рывке он осилил 165 килограммов , в толчке — 206. Результат по сумме двух упражнений позволил ему стать чемпионом. Бекдоолот Расулбеков также заработал рейтинговые очки. Позднее, если их будет достаточно, он получит олимпийскую лицензию.

Фото 24.kg. Бекдоолот Расулбеков на турнире в Ташкенте

Вторую победу Расулбеков одержал в конце года на международном турнире по тяжелой атлетике в Узбекистане, подняв 168 килограммов в рывке, и 207 — в толчке. Результат по сумме двух упражнений — 375 килограммов .

Олимпийская лицензия Марии Коробицкой

В начале 2020-го Мария Коробицкая сделала подарок фанатам легкой атлетики и всей республике, завоевал лицензию на Олимпийские игры в Токио. Она стала лучшей на II Ташкентском международном марафоне, преодолев 42 километра 195 метров за 2 часа 26 минут 42 секунды (олимпийский норматив — 2 часа 29 минут 30 секунд).

Фото 24.kg. Мария Коробицкая

Коробицкая стала шестой спортсменкой, которая завоевала путевку на Олимпиаду в Токио. Ранее лицензии завоевали Айсулуу Тыныбекова и Атабек Азисбеков (спортивная борьба), Дарья Маслова и Юлия Андреева (легкая атлетика, марафонский бег) и Денис Петрашов (плавание).

Бонус. Турнир, который нельзя не вспомнить

Это состязание сложно отнести к профессиональным спортивным событиям, однако не вспомнить его в уходящем году мы не можем.

13 августа в Бишкеке на базе Медакадемии прошел необычный турнир. Врачи Кыргызстана и России сыграли в мини-футбол и волейбол. Россию представляли медики из Башкортостана, прибывшие на помощь Кыргызстану в борьбе с COVID-19. В матчах между коллегами — борцами с мировой бедой победила дружба.