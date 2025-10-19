Двукратный призер Олимпийских игр и обладательница Кубка мира по вольной борьбе Айсулуу Тыныбекова стала амбассадором VI Всемирных игр кочевников.

Фото из соцсетей. Айсулуу Тыныбекова стала амбассадором VI Всемирных игр кочевников

Она будет продвигать и популизировать предстоящие в 2026 году соревнования по национальным видам спорта не только в самом Кыргызстане, но и за его пределами.

Напомним, миссия Всемирных игр кочевников — популяризация культуры и традиций кочевых народов, а также укрепление международного культурного и спортивного сотрудничества. Игры уже привлекают внимание спортсменов из других государств и способствуют развитию туризма, обмену опытом и углублению диалога между различными народами.

Айсулуу Тыныбекова — шестикратная чемпионка Азии, трехкратная чемпионка мира, обладатель Кубка мира и призер многих международных соревнований.

Она завоевала серебряную медаль Олимпийских игр в Токио (2021) и бронзу Олимпийских игр в Париже (2024).

Напомним, VI ВИК пройдут с 31 августа по 6 сентября 2026 года. По данным оргкомитета, торжественная церемония открытия состоится в Бишкеке. Сами Игры и закрытие мероприятия проведут в Иссык-Кульской области. Ожидается прибытие гостей из 89 стран.