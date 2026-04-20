Общество

Айсулуу Тыныбекова рассказала о родах и впервые поделилась личным опытом

Кыргызстанская чемпионка Айсулуу Тыныбекова поделилась подробностями своих родов и призналась, что сталкивалась с давлением во время беременности.

По словам спортсменки, многие сомневались, что она сможет родить самостоятельно, и настраивали ее на кесарево сечение. Однако, как отметила Тыныбекова, роды прошли естественным путем.

«Мне говорили, что я не смогу родить сама, но по воле всевышнего я родила самостоятельно и сейчас кормлю малыша грудью», — написала она.

Фото из социальных сетей. Айсулуу Тыныбекова

Айсулуу Тыныбекова также рассказала, что тщательно выбирала роддом, отдавая приоритет комфорту и профессионализму врачей. Она поблагодарила специалистов, которые сопровождали ее во время родов.

Кроме того, спортсменка отметила, что во время беременности посещала специальные занятия, где получила полезные советы и подготовилась к родам.

В завершение она пожелала всем семьям, которые ждут ребенка, исполнения их желаний. 
