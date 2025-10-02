16:21
Спорт

Айсулуу Тыныбекову исключили из мирового рейтинга UWW

Фото из интернета. Айсулуу Тыныбекову исключили из мирового рейтинга UWW

Айсулуу Тыныбекову исключили из мирового рейтинга по версии Объединенного мира борьбы (UWW). Об этом стало известно после публикации обновленного списка, составленного по итогам чемпионата мира, который прошел в Хорватии с 13 по 21 сентября.

Напомним, после Олимпиады в Париже, где кыргызстанка завоевала бронзовую медаль, она объявила о приостановке спортивной карьеры. Впоследствии была избрана вице-президентом Федерации борьбы КР и недавно вошла в состав Комиссии спортсменов UWW.

По итогам 2024 года Айсулуу Тыныбекова занимала третью строчку мирового рейтинга в весовой категории до 62 килограммов. В апреле после чемпионата Азии она опустилась на пятое место, в июне — на седьмое, а после чемпионата мира в Хорватии и вовсе выпала из списка.

 
