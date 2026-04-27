Общество

Новые звезды балета: кыргызстанцы заявили о себе на престижном конкурсе в России

Солисты балета Кыргызского национального академического театра оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева с триумфом выступили на XIX открытом российском конкурсе артистов балета «Арабеск» имени Екатерины Максимовой.

Как сообщили в театре, лауреатом II премии стал талантливый и перспективный танцовщик, восходящая звезда кыргызского балета Адилжан Рахманов. Наставником наших артистов в нелегком соревновании хореографических талантов выступил лауреат международных конкурсов, почетный член Международной академии искусств, советник по балету театра Эмиль Акматов.

Любимица кыргызской публики Даяна Кыдыралиева удостоилась диплома престижного турнира.

Педагог по подготовке к конкурсу — лауреат международных конкурсов, заслуженный артист КР Марат Сыдыков.

«Арабеск» за годы существования — с 1988-го — стал одним из самых авторитетных балетных конкурсов в мире.

В этом году мероприятие проходило в Перми с 15 по 25 апреля и было посвящено 100-летию пермского балета. Всего поступило 354 заявки от артистов и хореографов из 14 стран мира. Среди участников «Арабеска» 2026-го — исполнители из России, Австралии, Бразилии, Франции, США, Японии, Италии, Турции, Монголии и других государств. На конкурсе выступили представители 26 городов РФ, в том числе Санкт-Петербурга, Москвы, Новосибирска, Улан-Удэ, Барнаула, Красноярска, Самары, Перми и других.

Основная задача конкурса — открывать новые имена, предоставляя им широкие возможности для успешной карьеры, сохранять богатое наследие классического балета и развивать современную хореографию, являясь творческой лабораторией для молодых хореографов и исполнителей современного танца.
