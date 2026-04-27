Бизнес

«Элдик Банк» успешно разместил дебютные еврооблигации на $500 миллионов

ОАО «Элдик Банк» успешно разместило дебютный выпуск еврооблигаций на международных рынках капитала на сумму $500 миллионов. Это стало историческим событием: впервые в Кыргызстане отечественный финансовый институт привлек масштабное финансирование на глобальном рынке капитала, открыв новую страницу в развитии национальной экономики.

Финальные параметры сделки были определены по итогам рыночного букбилдинга. Облигации размещены в формате Reg S/Rule 144A с листингом на London Stock Exchange (International Securities Market).

Кредитные рейтинги выпуска соответствуют суверенному уровню Кыргызской Республики: S&P Global Ratings — B+ (Стабильный), Fitch Ratings — B (Стабильный). Совместными ведущими организаторами и букраннерами выступили Citigroup и Oppenheimer Europe Ltd.

Объем книги заявок в пике превысил $1 миллиард, в размещении приняли участие более 80 международных институциональных инвесторов, преимущественно из Великобритании, США и континентальной Европы, включая управляющие активами, хедж-фонды, банки и частные банки.

Сделка была реализована в условиях повышенной волатильности на глобальных рынках капитала и стала одной из немногих сделок эмитентов из развивающихся стран в данный период, что подчеркивает высокий уровень доверия инвесторов и успешное рыночное позиционирование «Элдик Банка».

Председатель правления ОАО «Элдик Банк» Уланбек Ногаев отметил: «Эта сделка — не просто дебют «Элдик Банка», а фактическое открытие международного долгового рынка для корпоративных эмитентов Кыргызской Республики. Нам удалось успешно реализовать сделку в условиях ограниченного окна размещений и повышенной волатильности на рынках, сформировав качественную международную книгу заявок и зафиксировав параметры сделки на рыночном уровне. «Элдик Банк» выступил первопроходцем для корпоративных эмитентов Кыргызской Республики на международных рынках капитала и намерен закрепить за собой роль лидера в развитии рынка капитала страны, создавая условия для системного привлечения долгосрочного финансирования в экономику Кыргызстана».

Необходимо отметить, что привлеченные средства будут направлены на расширение кредитования ключевых отраслей экономики, развитие инфраструктуры и реализацию стратегически важных проектов, поддержку инициатив в области устойчивого развития и ESG, а также финансирование проектов в сфере зеленой экономики.

Лицензия НБ КР № 033.
