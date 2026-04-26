Азиатские пляжные игры в Китае. Женская сборная Кыргызстана вышла в плей-офф

Женская сборная Кыргызстана по волейболу вышла в плей-офф Азиатских пляжных игр в Китае. Об этом сообщается на сайте соревнований.

В состязаниях среди женщин выступали 38 пар в восьми группах.

Наша сборная соревновалась в группе С и заняла второе место, набрав 3 очка.

Огулай Кудайкулова и Адина Маматжан кызы вышли в 1/8 финала, где сыграют против сборной Таиланда, которая заняла первое место в группе D.

Матчи 1/8 финала пройдут сегодня.