Азиатские пляжные игры в Китае. Женская сборная Кыргызстана вышла в плей-офф

Женская сборная Кыргызстана по волейболу вышла в плей-офф Азиатских пляжных игр в Китае. Об этом сообщается на сайте соревнований.

Огулай Кудайкулова и Адина Маматжан кызы вышли в 1/8 финала, где сыграют против сборной Таиланда

В состязаниях среди женщин выступали 38 пар в восьми группах.

Наша сборная соревновалась в группе С и заняла второе место, набрав 3 очка.

Огулай Кудайкулова и Адина Маматжан кызы вышли в 1/8 финала, где сыграют против сборной Таиланда, которая заняла первое место в группе D.

Матчи 1/8 финала пройдут сегодня.
