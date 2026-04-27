Глава Федерации кок-бору ушел в отставку. Вскоре выберут нового руководителя

Руководитель Федерации кок-бору Кыргызстана Акылбек Эшимов покинул пост по собственному желанию. Об этом сообщили собственные источники.
В организации отметили, что в ближайшее время будет избран новый глава федерации.
Причины отставки не уточняются.
Читайте по теме
Напомним, в декабре прошлого года сотрудники ГКНБ задержали бывшего президента Федерации кок-бору страны Рамиса Джунусалиева по подозрению в крупном мошенничестве. По данным спецслужбы, он, прикрываясь якобы связями в органах национальной безопасности, под предлогом защиты от возможных проверок получил от руководителя одного из ОсОО в общей сложности 390 тысяч долларов.
В начале февраля 2026 года на пост главы федерации был избран Акылбек Эшимов.