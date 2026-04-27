09:57
USD 87.40
EUR 102.18
RUB 1.16
Спорт

Глава Федерации кок-бору ушел в отставку. Вскоре выберут нового руководителя

Руководитель Федерации кок-бору Кыргызстана Акылбек Эшимов покинул пост по собственному желанию. Об этом сообщили собственные источники.

из интернета
Глава Федерации кок-бору ушел в отставку.

В организации отметили, что в ближайшее время будет избран новый глава федерации.

Причины отставки не уточняются.

Читайте по теме
Задержан президент Федерации кок бору Кыргызстана

Напомним, в декабре прошлого года сотрудники ГКНБ задержали бывшего президента Федерации кок-бору страны Рамиса Джунусалиева по подозрению в крупном мошенничестве. По данным спецслужбы, он, прикрываясь якобы связями в органах национальной безопасности, под предлогом защиты от возможных проверок получил от руководителя одного из ОсОО в общей сложности 390 тысяч долларов.

В начале февраля 2026 года на пост главы федерации был избран Акылбек Эшимов.
Ссылка: https://24.kg/sport/371960/
просмотров: 493
Версия для печати
Материалы по теме
В ЖК предлагают довести игру кок-бору до международных стандартов
Турнир «Нооруз-2026». «Намыс» сенсационно обыграл «Ынтымак» в финале
Кубок Нооруза — 2026: в финале по кок-бору сойдутся «Намыс» и «Ынтымак»
В Ошской области стартовали национальные игры к Ноорузу
В Чолпон-Ате проходит крупный турнир по кок бору в честь Нооруза
Сборная Кыргызстана по кок-бору пропустит чемпионат мира в Казахстане
В Кыргызстане официально создана Федерация шаттлкока и лянги
Аламан улак: как национальная игра переходит от хаоса к жестким правилам
Манас Ниязов извинился за инциденты во время аламан улака
В Узгенском районе во время улак тартыша погиб игрок
Популярные новости
Кубок мира по&nbsp;боксу. Мунарбек Сейитбек уулу не&nbsp;смог выйти в&nbsp;полуфинал Кубок мира по боксу. Мунарбек Сейитбек уулу не смог выйти в полуфинал
Кубок мира по&nbsp;боксу. Кыргызстанец Анвар Ходжиев вышел в&nbsp;полуфинал Кубок мира по боксу. Кыргызстанец Анвар Ходжиев вышел в полуфинал
Азиатские пляжные игры в&nbsp;Китае. Женская сборная Кыргызстана вышла в&nbsp;плей-офф Азиатские пляжные игры в Китае. Женская сборная Кыргызстана вышла в плей-офф
Азиатские пляжные игры в&nbsp;Китае. Волейболистки Кыргызстана проиграли первый матч Азиатские пляжные игры в Китае. Волейболистки Кыргызстана проиграли первый матч
Бизнес
BAKAI и&nbsp;ГУУР МВД Кыргызской Республики против кибермошенничества: CYBERTOR&mdash;2026 BAKAI и ГУУР МВД Кыргызской Республики против кибермошенничества: CYBERTOR—2026
Встречайте майские ярко! Скидка 20&nbsp;процентов на&nbsp;аксессуары в&nbsp;O!Store Встречайте майские ярко! Скидка 20 процентов на аксессуары в O!Store
Тысячи вакансий и&nbsp;десятки работодателей: в&nbsp;Бишкеке прошел День карьеры Тысячи вакансий и десятки работодателей: в Бишкеке прошел День карьеры
MEGAвыгода: к&nbsp;20-летию запускается акция с&nbsp;кешбэком 20&nbsp;процентов в&nbsp;MegaPay MEGAвыгода: к 20-летию запускается акция с кешбэком 20 процентов в MegaPay
27 апреля, понедельник
09:53
Без взноса не пустят на выборы. В Кыргызстане хотят ужесточить правила выборов Без взноса не пустят на выборы. В Кыргызстане хотят уже...
09:45
Атака на Иран. Колоссальные военные расходы США и ликвидация оппозиции КСИР
09:38
Акция «Диктант Победы» проходит в 45 городах Кыргызстана
09:26
Глава Федерации кок-бору ушел в отставку. Вскоре выберут нового руководителя
09:23
Доллар обновил годовой минимум, дешевеют и другие валюты. Курс на 27 апреля