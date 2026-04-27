Попытка урегулирования. Стало известно, какие условия выдвигает Иран Вашингтону

Иран предложил США окончить войну и открыть Ормузский пролив, отложив переговоры о ядерной программе. Об этом пишет Axios

Новое предложение Тегеран передал через пакистанских посредников, говорится в публикации со ссылкой на источники.

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи, рассказал собеседник издания, в выходные дал понять посредникам, что в руководстве страны нет единого мнения о том, как отвечать на требования США. В Вашингтоне настаивают, что Иран должен отказаться от обогащения урана как минимум на 10 лет.

Новое предложение Тегерана предполагает длительное перемирие или окончание войны, а переговоры о ядерной программе должны будут начаться только после открытия Ормузского пролива и снятия блокады.

«Это деликатные дипломатические дискуссии, и США не будут вести переговоры через СМИ», — сказала журналистам представитель Белого дома Оливия Уэйлс.

Напомним, первый раунд переговоров между Тегераном и Вашингтоном, который также проходил в столице Пакистана, закончился провалом. Стороны выдвинули друг другу невыполнимые условия. Штаты требуют от ИРИ не стремиться к получению ядерного оружия или средств, которые помогли бы быстро его создать.

Исламабад предпринимает попытки возобновить переговорный процесс для достижения договоренностей о мирном урегулировании войны.

В субботу Пакистан посетил глава МИД ИРИ Аббас Аракчи. Сегодня он вылетел в Москву, где проведет переговоры, в том числе по ситуации на Ближнем Востоке.