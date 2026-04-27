Бизнес

Распредкомпании заявили о риске монополии рынка и просят президента вмешаться

Отечественные распределительные предприятия направили открытое обращение президенту Садыру Жапарову. Авторы заявления просят вмешаться в ситуацию вокруг предлагаемых Министерством энергетики КР изменений в тарифной политике для распределительных компаний. По их мнению, инициатива ведомства может привести к нарушению прав предпринимателей, ухудшению инвестиционного климата и вытеснению частного сектора с рынка электроэнергии.

Представители компаний также заявляют о необходимости независимой правовой и экономической оценки предлагаемых решений, а также открытого диалога с участниками рынка.

Текст обращения публикуем полностью.

Президенту Кыргызской Республики Жапарову Садыру Нургожоевичу

О защите прав предпринимателей в энергетической отрасли


ОТКРЫТОЕ ОБРАЩЕНИЕ

Уважаемый Садыр Нургожоевич!

Мы, отечественные распределительные предприятия, обращаемся к Вам как к гаранту Конституции с просьбой защитить наши законные права. Министерство энергетики инициировало изменения в тарифной политике, которые противоречат законам Кыргызской Республики, содержат признаки превышения полномочий и создают дискриминационные условия на рынке электрической энергии. Министерство предлагает установить тариф для распредкомпаний основанный на стоимости импорта электроэнергии.

Распределительные предприятия являются внутренними инвесторами, которые добросовестно работают в тесном сотрудничестве с государством, чтобы оперативно обеспечить граждан электричеством. При этом надо отметить, что мы не влияем на тарифную политику, стоимость электроэнергии для граждан единая для всех и она установлена государством.

Суть проблемы:

  • Нарушение закона: Предлагаемый механизм обязывает нас покрывать расходы на импорт электроэнергии. Это противоречит закону, согласно которому тариф должен строиться на реальных затратах конкретного предприятия на обслуживание сетей.
  • Отсутствие прозрачности: Министерство отказывается от диалога, не предоставляет обоснованных расчетов и не проводит обсуждение предлагаемых изменений с участниками рынка.
  • Угроза инвестициям: Параллельно активно ведутся действия по принудительному выкупу нашей инфраструктуры, что прямо противоречит указу президента Кыргызской Республики о защите собственности и поддержке инвесторов. Это приведет к созданию убыточных условий на рынке и банкротству отечественных компаний, уничтожению частного сектора, потере вложенных инвестиций и полной монополизации рынка электроэнергии.
  • Приведет к монополизации: Это приведет к фактическому вытеснению отечественных распределительных предприятий с рынка, устранению конкуренции и захвату рынка одним игроком, неповоротливого гиганта в системе, что противоречит законодательству Кыргызской Республики о естественных монополиях, а также государственной политике по развитию конкурентной среды и привлечению инвестиций.
  • Это идет в разрез принципам ЕАЭС: Отсутствие независимых компаний ставит под сомнение наличие рыночных отношений внутри страны. Уничтожение отечественных распредкомпаний лишит энергетику рыночных отношений, что сорвет выполнение обязательств перед ЕАЭС к 2027 году и вынудит государство заново создавать искусственные структуры для сбыта электроэнергии.

Наши просьбы:
1. Обеспечить законность: Защитить предприятия от дискриминации и вернуть Минэнерго в поле прозрачного регулирования.
2. Остановить инициативу Минэнерго о внесении изменений в приказ «О некоторых вопросах в сфере электроэнергетики для распределительных предприятий» от 12 сентября 2022 года № 01-13/146.
3. Провести экспертизу: Поручить дать независимую правовую и экономическую оценку инициатив министерства.
4. Включить нас в диалог: Обеспечить участие представителей бизнеса в обсуждении тарифов для распределительных компаний.
5. Сохранить независимый сектор: Не допустить решений, которые вытеснят с рынка независимые распределительные компании и ухудшат инвестиционный климат.

Мы готовы к конструктивному сотрудничеству для энергетической безопасности страны. Мы верим, что под Вашим руководством решение этого острого вопроса будет найдено исключительно в рамках закона, что станет мощным сигналом для всех инвесторов о незыблемости прав собственности в нашей республике.

С уважением,
отечественные распределительные предприятия.
