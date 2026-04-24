Спорт

Кубок мира по боксу. Мунарбек Сейитбек уулу не смог выйти в полуфинал

Мунарбек Сейитбек уулу

В Бразилии проходит первый этап Кубка мира 2026 года по версии World Boxing. Об этом сообщает международная федерация данного вида спорта.

В весовой категории до 60 килограммов в четвертьфинале соперником Мунарбека Сейитбека уулу стал Салим Эллис Бэй (США). Кыргызстанец уступил со счетом 1:4.

Ранее наш боксер обыграл Артура Базеяна (Армения).

Еще один кыргызстанец Анвар Ходжиев за выход в полуфинал сегодня ночью встретится с Айзазом Омером (Австралия). 

Омар Ливаза уступил в 1/4 финала спортсмену из Новой Зеландии и завершил борьбу за медали.
