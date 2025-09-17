16:06
Айсулуу Тыныбекова объявила о возвращении в большой спорт

Чемпионка мира по борьбе и призер Олимпийских игр Айсулуу Тыныбекова заявила, что готова вернуться в большой спорт. Видео с ее интервью распространили в соцсетях.

Спортсменка подчеркнула, что соскучилась по ковру и планирует возобновить выступления уже в следующем году.

«Всем болельщикам борьбы хочу сказать: да, я очень хочу вернуться. Иншаллах, со следующего года начну понемногу. Муж меня полностью поддерживает, он связан с борьбой, и именно благодаря спорту мы познакомились», — сказала спортсменка.

Таким образом, болельщики могут рассчитывать увидеть Айсулуу Тыныбекову снова на международных турнирах. Ее возвращение станет одним из главных событий в кыргызском спорте.

Напомним, после замужества спортсменка перестала участвовать в турнирах, посвятив себя семейной жизни.
