Кыргызстанец выиграл бронзу на чемпионате мира по бильярду

Спортсмен из Кыргызстана выиграл бронзовую медаль на чемпионате мира по бильярду. Об этом сообщила официальная платформа бильярдного спорта BILL4YOU.

Как отмечается, чемпионат прошел в городе Самарканде, Узбекистан.

Последние встречи состоялись в воскресенье, 26 апреля. Турнир проходил в дисциплине «Свободная пирамида».

Всего в турнире среди мужчин участвовали 64 спортсмена из 8 стран: России, Казахстана, Узбекистана, Туркменистана, Кыргызстана, Таджикистана, Азербайджана и Беларуси. Кыргызстан на чемпионате мира представляли сразу 13 спортсменов.

33-летний Арсен Калыбек уулу завоевал бронзу, разделив 3-е место со спортсменом из Узбекистана — Нурбеком Саломовым.

Победителем чемпионата мира 2026 года стал россиянин Иосиф Абрамов. Серебро также у опытного игрока из России — Никиты Володина.