13:05
USD 87.40
EUR 102.18
RUB 1.16
Спорт

Кыргызстанец выиграл бронзу на чемпионате мира по бильярду

Спортсмен из Кыргызстана выиграл бронзовую медаль на чемпионате мира по бильярду. Об этом сообщила официальная платформа бильярдного спорта BILL4YOU.

Как отмечается, чемпионат прошел в городе Самарканде, Узбекистан.

Последние встречи состоялись в воскресенье, 26 апреля. Турнир проходил в дисциплине «Свободная пирамида».

Всего в турнире среди мужчин участвовали 64 спортсмена из 8 стран: России, Казахстана, Узбекистана, Туркменистана, Кыргызстана, Таджикистана, Азербайджана и Беларуси. Кыргызстан на чемпионате мира представляли сразу 13 спортсменов.

33-летний Арсен Калыбек уулу завоевал бронзу, разделив 3-е место со спортсменом из Узбекистана — Нурбеком Саломовым.

Победителем чемпионата мира 2026 года стал россиянин Иосиф Абрамов. Серебро также у опытного игрока из России — Никиты Володина.
Ссылка: https://24.kg/sport/372017/
просмотров: 295
Версия для печати
27 апреля, понедельник
13:04
Барскоон — Бедель: в Кыргызстане строят новую транспортную артерию региона Барскоон — Бедель: в Кыргызстане строят новую транспорт...
12:57
Зарплату социальных работников в Кыргызстане повысили
12:46
Бизнес съехался в Талас. Форум Talas Connect собрал сотни предпринимателей
12:44
Нашествие саранчи дошло до Чуйской области: очевидцы сняли видео на трассе
12:44
Садыр Жапаров о своем сыне: Он не участвует в делах, связанных с государством