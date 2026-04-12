Спорт

Айсулуу Тыныбекова намерена участвовать в Олимпиаде-2028

Трехкратная чемпионка мира по борьбе, призер Олимпийских игр Айсулуу Тыныбекова намерена участвовать в Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе (США). Об этом она сообщила, выступая во время торжественного мероприятия в рамках чемпионата Азии по борьбе, который проходит в Бишкеке.

Трехкратная чемпионка мира по борьбе, призер Олимпийских игр Айсулуу Тыныбекова

«Дай бог, я выступлю на Олимпийских играх 2028 года. Я вернусь в спорт», — сказала спорстменка.

Напомним, после Игр в Париже, где Айсулуу Тыныбекова заняла третье место и завоевала бронзовую медаль, она приостановила свою карьеру, выйдя замуж и родив сына.
Дональд Трамп хочет построить триумфальную арку высотой 76 метров в честь себя
Цифровое сопротивление. Telegram обновил протокол для обхода цензуры
Узбекистан и Казахстан обсудили ускорение строительства Камбаратинской ГЭС
Айсулуу Тыныбекова намерена участвовать в Олимпиаде-2028
Садыр Жапаров готов выделять землю под строительство частных школ и детсадов