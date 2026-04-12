Айсулуу Тыныбекова намерена участвовать в Олимпиаде-2028

Трехкратная чемпионка мира по борьбе, призер Олимпийских игр Айсулуу Тыныбекова намерена участвовать в Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе (США). Об этом она сообщила, выступая во время торжественного мероприятия в рамках чемпионата Азии по борьбе, который проходит в Бишкеке.

«Дай бог, я выступлю на Олимпийских играх 2028 года. Я вернусь в спорт», — сказала спорстменка.

Напомним, после Игр в Париже, где Айсулуу Тыныбекова заняла третье место и завоевала бронзовую медаль, она приостановила свою карьеру, выйдя замуж и родив сына.