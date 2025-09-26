Айсулуу Тыныбекова избрана членом комиссии спортсменов United World Wrestling

Айсулуу Тыныбекова избрана членом комиссии спортсменов Объединенного мира борьбы (UWW). Она будет работать в период с 2025 по 2029 год. Об этом она сообщила в своих соцсетях.

Фото из соцсетей Айсулуу Тыныбековой

Выборы состоялись в хорватском городе Загребе во время чемпионата мира по борьбе.

В состав комиссии вошли девять выдающихся борцов, представляющих различные континенты, включая таких известных спортсменов, как Арсен Джулфалакян из Аргентины и Юи Сусаки из Японии.

Членство в структуре предоставляет возможность кыргызстанке и ее коллегам напрямую представлять интересы борцов на уровне Бюро и Конгресса UWW, что позволяет влиять на ключевые решения международной федерации.

Комиссия спортсменов Объединенного мира борьбы (Athletes Commission UWW ) — это орган, созданный в 2013 году как связующее звено между атлетами и функционерами UWW. Цель — защищать права и интересы борцов всех стилей.