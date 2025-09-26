11:18
USD 87.45
EUR 102.69
RUB 1.04
Спорт

Айсулуу Тыныбекова избрана членом комиссии спортсменов United World Wrestling

Айсулуу Тыныбекова избрана членом комиссии спортсменов Объединенного мира борьбы (UWW). Она будет работать в период с 2025 по 2029 год. Об этом она сообщила в своих соцсетях.

из соцсетей Айсулуу Тыныбековой
Фото из соцсетей Айсулуу Тыныбековой

Выборы состоялись в хорватском городе Загребе во время чемпионата мира по борьбе.

В состав комиссии вошли девять выдающихся борцов, представляющих различные континенты, включая таких известных спортсменов, как Арсен Джулфалакян из Аргентины и Юи Сусаки из Японии.

Членство в структуре предоставляет возможность кыргызстанке и ее коллегам напрямую представлять интересы борцов на уровне Бюро и Конгресса UWW, что позволяет влиять на ключевые решения международной федерации.

Комиссия спортсменов Объединенного мира борьбы (Athletes Commission UWW ) — это орган, созданный в 2013 году как связующее звено между атлетами и функционерами UWW. Цель — защищать права и интересы борцов всех стилей.
Ссылка: https://24.kg/sport/345009/
просмотров: 120
Версия для печати
Материалы по теме
Айсулуу Тыныбекова объявила о возвращении в большой спорт
Бириккен күрөш дүйнөсү Айсулуу Тыныбекованын жетишкендиктерин белгиледи
Лучшая в Азии. Объединенный мир борьбы отметил достижения Айсулуу Тыныбековой
«Благодарю Всевышнего». Айсулуу Тыныбекова поделилась кадрами медового месяца
UWW Asia рейтинги: Айсулуу Тыныбекова 2024-жылы Азиянын эң мыкты балбаны аталды
Айсулуу Тыныбекова стала лучшим борцом Азии 2024 года по версии UWW Asia
Объединенный мир борьбы поздравил Айсулуу Тыныбекову со свадьбой
«Сүйүү бул жеңиш». В Бишкеке проходит свадьба Айсулуу Тыныбековой
Девичник Айсулуу Тыныбековой: видео с мероприятия появились в соцсетях
Айсулуу Тыныбекованын үйлөнүү үлпөт тою январь айында болушу мүмкүн
Популярные новости
Тренерский штаб сборной Кыргызстана по&nbsp;греко-римской борьбе ушел в&nbsp;отставку Тренерский штаб сборной Кыргызстана по греко-римской борьбе ушел в отставку
Кыргызстанец Муртазали Магомедов выиграл контракт с&nbsp;UFC Кыргызстанец Муртазали Магомедов выиграл контракт с UFC
Отбор на&nbsp;Кубок Азии по&nbsp;футзалу. Сборная Кыргызстана обыграла команду Палестины Отбор на Кубок Азии по футзалу. Сборная Кыргызстана обыграла команду Палестины
&laquo;Золотой мяч&nbsp;&mdash; 2025&raquo;: имена лучших футболистов мира назовут сегодня «Золотой мяч — 2025»: имена лучших футболистов мира назовут сегодня
Бизнес
Новый кирпичный завод Rot-Front открылся в&nbsp;Иссык-Атинском районе Новый кирпичный завод Rot-Front открылся в Иссык-Атинском районе
О! оплатит ваш старт в&nbsp;IT&nbsp;&mdash; успейте подать на&nbsp;стажировку Data engineering О! оплатит ваш старт в IT — успейте подать на стажировку Data engineering
Выгодная связь для бюджетников от&nbsp;Мобильного оператора&nbsp;О! Выгодная связь для бюджетников от Мобильного оператора О!
Тариф &laquo;Мамлекеттик&raquo; от&nbsp;MEGA: выгодные условия связи для бюджетников Тариф «Мамлекеттик» от MEGA: выгодные условия связи для бюджетников
26 сентября, пятница
11:17
Кабмин расширил доступ к данным через систему e-Kyzmat Кабмин расширил доступ к данным через систему e-Kyzmat
11:09
Айсулуу Тыныбекова избрана членом комиссии спортсменов United World Wrestling
11:01
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 26 сентября
10:58
В Пакистане подростку дали 100 лет тюрьмы за убийство семьи из-за PUBG
10:51
FIFA показала официальные талисманы чемпионата мира по футболу 2026 года