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Спорт

Из декрета на турнир. Капитан сборной Кыргызстана по волейболу о любви к игре

Многие спортсменки из-за семьи рано завершают карьеру. Но капитан сборной Кыргызстана по волейболу Айдай Кадырова не из таких. Она дважды уходила в декрет и триумфально возвращалась. Недавно выиграла бронзу на чемпионате Азии.

Какое место занимает в ее жизни спорт и кто ее вдохновляет, 28-летняя уроженка Балыкчи рассказала 24.kg.

из архива Айдай Кадыровой
Фото из архива Айдай Кадыровой. Капитан сборной Кыргызстана и клуба «Салам-Алик» Айдай Кадырова

Главные болельщики

— Как вы попали в волейбол?

— Когда мне было 15 лет, в нашей школе проходил турнир среди взрослых. Они играли умело и задорно. Я захотела научиться так же. Записалась в секцию к заслуженному тренеру КР Мелису Сейтказиеву.

В 2009 году поступила в вуз, попала в столичный клуб «Салам-Алик» и национальную сборную. В то время мне многое дал наставник Марат Сейтказиев. Большинство побед одержала под руководством Абдухамида Айсаходжиева, который возглавляет «Салам-Алик» и сборную с 2011-го.

Мое амплуа — центральная блокирующая. Рост (180 сантиметров) позволяет высоко прыгать, прерывать чужие атаки и нападать первым темпом. Восемь раз была чемпионкой страны по классическому волейболу и один раз по пляжному.

— Волейбол для вас работа или хобби?

— Часть жизни. Что бы в ней ни менялось, представить ее без волейбола не могу.

Дважды ненадолго уходила из спорта. Родила дочерей. Старшей пять лет, младшей — три. Они с папой часто посещают мои матчи. Когда выступаю за границей, смотрят прямые эфиры. Всегда чувствую их поддержку. Посвящаю им свободное время.

из архива Айдай Кадыровой
Фото из архива Айдай Кадыровой. Айдай Кадырова (справа) с семьей

Работаю в магазине спортивных товаров. Тренируюсь пять раз в неделю.

— Трудно все успеть?

— Нет. Директор нашего магазина Игорь Мосягин — вице-президент Федерации волейбола. Когда мне надо пораньше уйти на тренировку или уехать на турнир, он отпускает.

Абдухамид Айсаходжиев однажды верно подметил, что женщины после родов становятся сильнее. Поиграю еще четыре-пять лет.

из архива Айдай Кадыровой
Фото из архива Айдай Кадыровой. Айдай Кадырова с наградой за достижения в спорте. 2017 год

Девушки с характером

— Какой матч за «Салам-Алик» особенно запомнился?

— В 2009-2010 годах мы участвовали в открытом чемпионате Казахстана. На равных играли с ведущими клубами. Не раз проявляли характер. Помню, уступали в третьем сете со счетом 14:24. Соперницам до победы оставалось очко. Но мы выиграли партию (26:24), а затем и матч (3:2).

У «Салам-Алика» был сыгранный состав, и он девять раз подряд (с 2009 по 2017 год) становился чемпионом Кыргызстана. В команде блистали Ольга Ханина и Марина Гришаева. Постепенно многие ушли в декрет. В 2018-м новое поколение осталось без золота. Однако уже в 2019 году мы вновь стали лучшими. Я как раз вернулась из второго декрета. Соскучилась по волейболу, и каждый матч вызывал бурю эмоций.

ГАМФКиС
Фото ГАМФКиС. Айдай Кадырова (справа) на чемпионате Кыргызстана – 2019

— Волнуетесь перед матчами?

— Всегда. Бывает, знаю, что соперник ниже классом и мы наверняка победим. Но все равно не расслабляюсь. Должна играть красиво и не допускать глупых ошибок.

Как капитан подбадриваю других. Подсказываю молодежи, как располагаться на площадке и выполнять тактические задачи.

Уловка ради медали

— Какими результатами гордитесь?

— Бронзой на Исламских играх солидарности — 2017 и чемпионате Азии среди команд центральной зоны — 2019. Первый турнир проходил в Азербайджане, второй — в Бангладеш.

— Какие впечатления от чемпионата Азии?

— Его проводили впервые. Кроме нас и хозяек турнира, участвовали сборные Афганистана, Мальдивских островов и Непала. Наша команда была самой молодой. Из состава, ездившего на Исламские игры, было четыре человека. Остальные восемь на крупных турнирах не играли. Самой юной волейболистке 15 лет. К выступлению готовились месяц.

Одолей мы на старте Мальдивы, могли выйти в финал. Не судьба! Огромный зал и напряженная атмосфера смутили нас. Однако мы побороли волнение и сплотились. В третьем туре группового этапа разгромили Афганистан (3:0). В четвертом уступили Бангладеш (2:3). Матч ничего не решал. В какой-то момент тренер дал основному составу отдохнуть и выпустил резерв. На следующий день мы были бодры и в поединке за бронзу взяли у Бангладеш реванш (3:0). Организаторы признали меня лучшим игроком матча.

Все только начинается?

— Благодаря чему сборная преуспела на этом турнире?

— Благодаря своему желанию, мудрости тренера и энтузиазму президента федерации Эльмурзы Сатыбалдиева. С 2009-го, как он занял пост, кыргызский волейбол только растет. Мужская сборная дважды была чемпионом центральной зоны.

Мы поехали на чемпионат с подачи Эльмурзы Ракиевича. Напутствуя нас, он сказал: «Главное — возвращайтесь здоровыми. Но медаль не помешает!» Когда вернулись, торжественно встретил в аэропорту. Думаю, в следующий раз займем более высокое место.

— В сборной много перспективных волейболисток?

— Конечно. За место в составе хорошая конкуренция.

— Что нужно, чтобы они реализовали потенциал?

— Международный опыт. Я, например, в свое время ездила на крупные турниры в Таиланд, Монголию и Турцию. Это не прошло даром.
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