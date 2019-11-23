Из декрета на турнир. Капитан сборной Кыргызстана по волейболу о любви к игре

Многие спортсменки из-за семьи рано завершают карьеру. Но капитан сборной Кыргызстана по волейболу Айдай Кадырова не из таких. Она дважды уходила в декрет и триумфально возвращалась. Недавно выиграла бронзу на чемпионате Азии.

Какое место занимает в ее жизни спорт и кто ее вдохновляет, 28-летняя уроженка Балыкчи рассказала 24.kg.

Фото из архива Айдай Кадыровой. Капитан сборной Кыргызстана и клуба «Салам-Алик» Айдай Кадырова

Главные болельщики

— Как вы попали в волейбол?

— Когда мне было 15 лет, в нашей школе проходил турнир среди взрослых. Они играли умело и задорно. Я захотела научиться так же. Записалась в секцию к заслуженному тренеру КР Мелису Сейтказиеву.

В 2009 году поступила в вуз, попала в столичный клуб «Салам-Алик» и национальную сборную. В то время мне многое дал наставник Марат Сейтказиев. Большинство побед одержала под руководством Абдухамида Айсаходжиева, который возглавляет «Салам-Алик» и сборную с 2011-го.

Мое амплуа — центральная блокирующая. Рост ( 180 сантиметров ) позволяет высоко прыгать, прерывать чужие атаки и нападать первым темпом. Восемь раз была чемпионкой страны по классическому волейболу и один раз по пляжному.

— Волейбол для вас работа или хобби?

— Часть жизни. Что бы в ней ни менялось, представить ее без волейбола не могу.

Дважды ненадолго уходила из спорта. Родила дочерей. Старшей пять лет, младшей — три. Они с папой часто посещают мои матчи. Когда выступаю за границей, смотрят прямые эфиры. Всегда чувствую их поддержку. Посвящаю им свободное время.

Фото из архива Айдай Кадыровой. Айдай Кадырова (справа) с семьей

Работаю в магазине спортивных товаров. Тренируюсь пять раз в неделю.

— Трудно все успеть?

— Нет. Директор нашего магазина Игорь Мосягин — вице-президент Федерации волейбола. Когда мне надо пораньше уйти на тренировку или уехать на турнир, он отпускает.

Абдухамид Айсаходжиев однажды верно подметил, что женщины после родов становятся сильнее. Поиграю еще четыре-пять лет.

Фото из архива Айдай Кадыровой. Айдай Кадырова с наградой за достижения в спорте. 2017 год

Девушки с характером

— Какой матч за «Салам-Алик» особенно запомнился?

— В 2009-2010 годах мы участвовали в открытом чемпионате Казахстана. На равных играли с ведущими клубами. Не раз проявляли характер. Помню, уступали в третьем сете со счетом 14:24. Соперницам до победы оставалось очко. Но мы выиграли партию (26:24), а затем и матч (3:2).

У «Салам-Алика» был сыгранный состав, и он девять раз подряд (с 2009 по 2017 год) становился чемпионом Кыргызстана. В команде блистали Ольга Ханина и Марина Гришаева. Постепенно многие ушли в декрет. В 2018-м новое поколение осталось без золота. Однако уже в 2019 году мы вновь стали лучшими. Я как раз вернулась из второго декрета. Соскучилась по волейболу, и каждый матч вызывал бурю эмоций.

Фото ГАМФКиС. Айдай Кадырова (справа) на чемпионате Кыргызстана – 2019

— Волнуетесь перед матчами?

— Всегда. Бывает, знаю, что соперник ниже классом и мы наверняка победим. Но все равно не расслабляюсь. Должна играть красиво и не допускать глупых ошибок.

Как капитан подбадриваю других. Подсказываю молодежи, как располагаться на площадке и выполнять тактические задачи.

Уловка ради медали

— Какими результатами гордитесь?

— Бронзой на Исламских играх солидарности — 2017 и чемпионате Азии среди команд центральной зоны — 2019. Первый турнир проходил в Азербайджане, второй — в Бангладеш.

— Какие впечатления от чемпионата Азии?

— Его проводили впервые. Кроме нас и хозяек турнира, участвовали сборные Афганистана, Мальдивских островов и Непала. Наша команда была самой молодой. Из состава, ездившего на Исламские игры, было четыре человека. Остальные восемь на крупных турнирах не играли. Самой юной волейболистке 15 лет. К выступлению готовились месяц.

Одолей мы на старте Мальдивы, могли выйти в финал. Не судьба! Огромный зал и напряженная атмосфера смутили нас. Однако мы побороли волнение и сплотились. В третьем туре группового этапа разгромили Афганистан (3:0). В четвертом уступили Бангладеш (2:3). Матч ничего не решал. В какой-то момент тренер дал основному составу отдохнуть и выпустил резерв. На следующий день мы были бодры и в поединке за бронзу взяли у Бангладеш реванш (3:0). Организаторы признали меня лучшим игроком матча.

Все только начинается?

— Благодаря чему сборная преуспела на этом турнире?

— Благодаря своему желанию, мудрости тренера и энтузиазму президента федерации Эльмурзы Сатыбалдиева. С 2009-го, как он занял пост, кыргызский волейбол только растет. Мужская сборная дважды была чемпионом центральной зоны.

Мы поехали на чемпионат с подачи Эльмурзы Ракиевича. Напутствуя нас, он сказал: «Главное — возвращайтесь здоровыми. Но медаль не помешает!» Когда вернулись, торжественно встретил в аэропорту. Думаю, в следующий раз займем более высокое место.

— В сборной много перспективных волейболисток?

— Конечно. За место в составе хорошая конкуренция.

— Что нужно, чтобы они реализовали потенциал?

— Международный опыт. Я, например, в свое время ездила на крупные турниры в Таиланд, Монголию и Турцию. Это не прошло даром.