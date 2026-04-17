Определились все полуфиналисты Лиги Европы и Лиги конференций

Определились все полуфиналисты Лиги Европы и Лиги конференций. Официальный сайт европейского футбола отмечает, что вслед за Лигой чемпионов определились участники полуфинальной стадии остальных футбольных еврокубковых турниров.

За выход в финал Лиги Европы в борьбу вступят два представителя английской премьер-лиги — «Ноттингем Форест» и «Астон Вилла» из Бирмингема. Вторую пару составили немецкий «Фрайбург» и португальская «Брага».

В полуфиналах третьего по рангу континентального турнира — Лиги конференций, бывший соперник гродненского «Немана» испанский «Райо Вальекано» встретится с французским «Страсбуром», а украинский «Шахтер» будет соперничать с английским клубом «Кристал Пэлас» из Лондона.

Полуфинальные встречи турниров намечены на 30 апреля и 7 мая. Финальный поединок Лиги Европы пройдет 20 мая в Стамбуле, а победитель Лиги конференций определится 27 мая в Лейпциге.

В полуфинале Лиги чемпионов сыграют действующий победитель французский «Пари Сен-Жермен» и чемпион Германии мюнхенская «Бавария», а соперником лидера чемпионата Англии лондонского «Арсенала» будет мадридский «Атлетико».

Первые матчи 1/2 финала пройдут 28 апреля в Париже и 29 апреля в Мадриде, ответные встречи за выход в финал состоятся 5 мая в Лондоне и 6 мая в Мюнхене.

Решающий поединок 71-го сезона главного континентального турнира состоится 30 мая в Будапеште.
