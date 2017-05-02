Женский волейбол. Как бьются за место в сборной и ради чего уходят из спорта

Женская сборная Кыргызстана по волейболу 12–22 мая выступит на Исламских играх солидарности в Баку и попытается доказать, что ничуть не хуже сборных Азербайджана, Камеруна, Таджикистана и Турции. Главный тренер команды Абдухамид Айсаходжиев рассказал ИА «24.kg» о подготовке к турниру и развитии женского волейбола в стране.

Он в волейболе более 30 лет. Национальную команду возглавил в 2011 году. Тогда же встал у руля ее базового клуба — столичного «Салам-Алика» — и шесть раз подряд привел его к победе в чемпионате КР. Ныне трудится в секции в школе № 62 в тандеме с наставником мужской сборной Андреем Анкудиновым.

Дружба и конкуренция

— Как идет подготовка к Исламским играм?

— Около месяца проводим в Бишкеке тренировочные сборы. Участвуют 12 игроков из команд «Салам-Алик», «Город Ош-Датка», «Дордой-Намыс» и «Улар». По приглашению президента федерации в стан сборной прибыла Анастасия Ильтнер (Щелокова). Она должна усилить команду, успешно выполнить функции связующей, помочь с передачами и блокировкой ударов. Большую конкуренцию ей составляет Мирлан кызы Мадина. Есть конкуренция и на других позициях — на каждую у нас по два человека. Игроки универсальны — могут закрыть две-три позиции на площадке.

Из 12 человек двое отсеются, и на игры поедут десять. Поэтому на сборах все стараются, тренируются с большой самоотдачей, желая попасть в финальный состав.

— Игроки работают или учатся?

— Большинство — студентки. Некоторые трудятся в сфере образования и рекламы. Но тренировки не пропускают: ежедневно приходят, разобравшись с личными делами. Средний возраст в сборной — 22–23 года.



Фото ИА 24.kg. На тренировочных сборах в преддверии Исламских игр солидарности-2017

— Сборные Турции и Азербайджана постоянно играют в отборе на чемпионат мира, участвуют в Кубке мира, борются за попадание на Олимпийские игры. Команда Камеруна выступала на ОИ-2016 и в одной из партий даже навязала борьбу мощной сборной России. Свежей информации о таджиках пока не нашел.

Фанаты волейбола

— Почему женская сборная раньше не выезжала на крупные соревнования?

— В волейбольной команде много игроков, и поездки обходятся дорого. В этот раз едем за счет федерации. Ее глава Эльмурза Сатыбалдиев всегда говорит: «Мне не важен результат, с которым вы вернетесь с турнира. Главное, чтобы приехали живыми и здоровыми». Но мы не расслабляемся и настраиваемся на результат. План — войти в тройку лучших.

Нельзя сказать, что наша сборная вообще не имеет международного опыта. Четыре человека из текущего состава в 2012 году ездили в Монголию на чемпионат Азии среди студенческих команд. До сих пор с замиранием сердца вспоминаю атмосферу, царившую на том турнире. Мы с большим трудом добрались до места его проведения, но соревнования сгладили негатив от дороги. И от Исламских игр жду только хорошего.

— Какие есть проблемы в нашем женском волейболе?

— Выбирая между семьей и волейболом, девочки, воспитанные в восточных традициях, отдают предпочтение первой и уходят из спорта. К счастью, некоторые потом возвращаются. Правда, заново влиться в состав им бывает непросто.

Надо увеличивать массовость женского волейбола, чтобы тренерам было из кого выбирать. Специалистов, кстати, не хватает.

Хорошие игроки не горят желанием учиться на тренера. Те, кто работает сейчас, — фанаты волейбола. Абдухамид Айсаходжиев

Радует, что в 2010 году появилась Детско-юношеская волейбольная лига. Она дает подпитку взрослым командам в виде перспективных молодых игроков.

Надеюсь, участие в Исламских играх даст импульс развитию женского волейбола в КР. Во всяком случае, после успеха мужской сборной на недавнем чемпионате Азии про наш вид спорта в стране заговорили многие.

Альтернативный вариант

— Не дешевле развивать пляжный волейбол?

— Один чиновник нам как-то заявил: «У вас в команде 12 человек, и зарубежная поездка длится 10 дней. Нам дешевле вывезти борцов, у которых турнир идет два-три дня». «А как же пляжный волейбол? Это тоже олимпийский вид спорта, и в команде всего два человека», — ответили мы. «Это другое дело», — сказал чиновник.

Фото из архива А.Айсаходжиева. С подопечными на международных Иссык-Кульских играх-2013

Проблема и в отсутствии базы для развития этого вида. Да и в школьной программе он отсутствует. Тем не менее пытаемся его развивать, ведь он не менее перспективен, чем классический волейбол. Есть неплохие игроки, которые могли бы проявить себя на международной арене. Анастасия Ильтнер (Щелокова) и Наиля Алиева, например, победительницы первого чемпионата КР по пляжному волейболу. В 2016-м воспитанницы «Салам-Алика» завоевали «золото» и «бронзу» национального первенства.