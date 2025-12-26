11:14
Спорт

Волейболистки из Кыргызстана выиграли турнир на Мальдивах

Фото Adhadhu Sports. Сборная Кыргызстана по волейболу

Женская сборная Кыргызстана по волейболу принимает участие в международном турнире на Мальдивских островах. Об этом в соцсетях сообщает федерация данного вида спорта.

Накануне в финале наша команда обыграла сборную Мальдивских остравов со счетом 3:1.

Ранее спортсменки КР уверенно обыграли соперниц из Бангладеш, Афганистана, но уступили хозяйкам турнира. В матче за выход в финал наши девушки оказались сильнее соперниц из Афганистана.

Кубок CAVA (Центральноазиатской волейбольной ассоциации) проходил в Мале 19-25 декабря при участии сборных Афганистана, Бангладеш, Кыргызстана и Мальдивских островов.
