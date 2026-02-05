Стартует сезон Национальной лиги чемпионата Кыргызстана по волейболу. Кто играет

В Бишкеке 7 февраля стартует новый сезон Национальной лиги чемпионата Кыргызстана по волейболу среди мужчин и женщин. Об этом сообщили в федерации данного вида спорта.

В соревнованиях примут участие по восемь женских и мужских команд, которые сыграют три тура.

Первый тур пройдет 7-14 февраля, второй запланирован на апрель, третий — на май.

Среди мужчин сыграют «Кара-Суу», «Салам-Алик», «Жалал-Абад Бек», СКА МО КР, ВВ МВД, «Буудан», «Университет Ош МУ», «Сары-Өзөн»; среди женщин — «Дордой», «Ош», «Салам-Алик», «Бишкек», «Ордо Бишкек», AIS, «Кыргызстан», ОРАБӨСОМ.

Напомним, в прошлом сезоне чемпионами страны стали «Кара-Суу» (мужчины) и «Дордой» (женщины).