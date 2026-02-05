10:32
USD 87.45
EUR 103.45
RUB 1.14
Спорт

Стартует сезон Национальной лиги чемпионата Кыргызстана по волейболу. Кто играет

В Бишкеке 7 февраля стартует новый сезон Национальной лиги чемпионата Кыргызстана по волейболу среди мужчин и женщин. Об этом сообщили в федерации данного вида спорта.

В соревнованиях примут участие по восемь женских и мужских команд, которые сыграют три тура.

Первый тур пройдет 7-14 февраля, второй запланирован на апрель, третий — на май.

Среди мужчин сыграют «Кара-Суу», «Салам-Алик», «Жалал-Абад Бек», СКА МО КР, ВВ МВД, «Буудан», «Университет Ош МУ», «Сары-Өзөн»; среди женщин — «Дордой», «Ош», «Салам-Алик», «Бишкек», «Ордо Бишкек», AIS, «Кыргызстан», ОРАБӨСОМ.

Напомним, в прошлом сезоне чемпионами страны стали «Кара-Суу» (мужчины) и «Дордой» (женщины).
Ссылка: https://24.kg/sport/360654/
просмотров: 162
Версия для печати
Материалы по теме
Волейболистки из Кыргызстана выступят на Кубке Азии
Женская сборная КР по волейболу впервые в истории сыграет в Кубке наций Азии
Три волейболистки сборной Кыргызстана стали лучшими на турнире на Мальдивах
Волейболистки из Кыргызстана выиграли турнир на Мальдивах
Волейболистки из Кыргызстана сыграют в финале турнира на Мальдивах
Волейболистки из Кыргызстана уступили команде Мальдивских островов
Волейболистки из Кыргызстана выиграли первые два матча на турнире на Мальдивах
В Бишкеке определились победители Кубка президента Федерации волейбола
Вице-президентом Федерации волейбола Кыргызстана стал Нургазы Кокчолоков
Женская сборная по волейболу Кыргызстана сыграет на турнире на Мальдивах
Популярные новости
Кубок Ивана Ярыгина. Дильназ Сазанова и&nbsp;Кайыркуль Шаршебаева вышли в&nbsp;полуфинал Кубок Ивана Ярыгина. Дильназ Сазанова и Кайыркуль Шаршебаева вышли в полуфинал
Кубок Азии по&nbsp;футзалу. Сборная Кыргызстана обыграла команду Кореи Кубок Азии по футзалу. Сборная Кыргызстана обыграла команду Кореи
Кубок Ивана Ярыгина. Кыргызстанка Нурзат Нуртаева получила бронзу без боя Кубок Ивана Ярыгина. Кыргызстанка Нурзат Нуртаева получила бронзу без боя
Кубок Ивана Ярыгина. Дильназ Сазанова будет бороться за&nbsp;золотую медаль Кубок Ивана Ярыгина. Дильназ Сазанова будет бороться за золотую медаль
Бизнес
Ошиблись при переводе денег? В&nbsp;MBANK появился онлайн-возврат средств Ошиблись при переводе денег? В MBANK появился онлайн-возврат средств
Связь для тех, кто работает во&nbsp;благо страны: тариф &laquo;Мамлекеттик&raquo; Связь для тех, кто работает во благо страны: тариф «Мамлекеттик»
Миллион от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo; на&nbsp;Иссык-Куле Миллион от «Оптима Банка» на Иссык-Куле
Профессии исчезают. Что делать родителям старшеклассников? Профессии исчезают. Что делать родителям старшеклассников?
5 февраля, четверг
10:32
Объем переводов из России в Кыргызстан составил рекордные $2,99 миллиарда Объем переводов из России в Кыргызстан составил рекордн...
10:31
В микрорайоне «Учкун» водители самовольно занимают проезжую часть
10:20
КР привлекла внимание мирового сообщества к климатическим рискам для Иссык-Куля
10:19
Сидячая работа в офисе? Медики дали советы, как оставаться активным
10:18
В столичном микрорайоне «Аламедин-1» начался демонтаж кафе «Мираж»