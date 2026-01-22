20:59
Спорт

Женская сборная КР по волейболу впервые в истории сыграет в Кубке наций Азии

Женская сборная Кыргызстана по волейболу впервые в своей истории примет участие в Кубке наций Азиатской волейбольной ассоциации. Об этом сообщила федерация КР данного вида спорта.

Это стало возможным благодаря высокому рейтингу кыргызстанской команды.

Женская сборная за последние два года дважды выиграла турнир Центральноазиатской волейбольной ассоциации. Сейчас она занимает 62-е место в мире и 10-е место в Азии.

В Кубке наций Азии принимают участие 12 лучших команд континента — 7 лучших сборных прошлогоднего турнира, а еще 5 команд добираются по рейтингу.

Кубок пройдет 6-14 июня на Филиппинах. Сначала команды будут разделены на две группы. По две лучшие команды из каждой группы выйдут в «Финал четырех». Остальные команды сыграют за 5-12-е места.
