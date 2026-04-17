Призеры чемпионата Азии по борьбе получили денежные награды. Кому сколько дали

Президент Федерации борьбы Эркин Тентишев вручил денежные вознаграждения борцам и тренерам, завоевавшим золотые, серебряные и бронзовые медали на прошедшем в Кыргызстане чемпионате Азии по борьбе, сообщили в организации.

Торжественное мероприятие и праздничный ужин организовал Азиатский международный университет имени Саткынбая Тентишева, в ходе которых спортсменам и наставникам вручили денежные сертификаты.

Размеры вознаграждений для спортсменов:

Золотые медалисты (греко-римская борьба): Акжол Махмудов, Асан Жанышов, Афтандил Таалайбек уулу, Раззак Бейшекеев. От Федерации борьбы — по 500 тысяч сомов, от Азиатского международного университета — по 150 тысяч сомов каждому.

Золотая медалистка (женская борьба): Мээрим Жуманазарова: от Федерации борьбы — 500 тысяч сомов, от Азиатского международного университета — 150 тысяч сомов.

Серебряная медалистка: Айпери Медет кызы: от Федерации борьбы — 400 тысяч сомов, от Азиатского международного университета — 100 тысяч сомов.

Бронзовые медалистки (женская борьба): Нурзат Нуртаева, Гульнура Таштанбекова: от Федерации борьбы — по 300 тысяч сомов, от Азиатского международного университета — по 70 тысяч сомов каждой.

Бронзовые медалисты (вольная борьба): Яков Чаплин, Абдымалик Карачов, Эрназар Акматалиев и Жакшылык Байташов. От Федерации борьбы — по 300 тысяч сомов, от Азиатского международного университета — по 70 тысяч сомов каждому.

Женская борьба: главный тренер Нурбек Изабеков и старший тренер Нурдин Донбаев: от федерации — по 500 тысяч сомов, от университета — по 150 тысяч сомов каждому.

Греко-римская борьба: главный тренер Улукбек Карачолоков и старший тренер Арсен Эралиев: от федерации — по 500 тысяч сомов, от университета — по 150 тысяч сомов каждому.

Вольная борьба: главный тренер Азат Мирахимов и старший тренер Эламан Догдурбек уулу: от федерации — по 500 тысяч сомов, от университета — по 70 тысяч сомов каждому.

Денежные премии от федерации и университета получили главные и старшие тренеры национальных сборных: