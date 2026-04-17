Спорт

Призеры чемпионата Азии по борьбе получили денежные награды. Кому сколько дали

Президент Федерации борьбы Эркин Тентишев вручил денежные вознаграждения борцам и тренерам, завоевавшим золотые, серебряные и бронзовые медали на прошедшем в Кыргызстане чемпионате Азии по борьбе, сообщили в организации.

Торжественное мероприятие и праздничный ужин организовал Азиатский международный университет имени Саткынбая Тентишева, в ходе которых спортсменам и наставникам вручили денежные сертификаты.

Размеры вознаграждений для спортсменов:

  • Золотые медалисты (греко-римская борьба): Акжол Махмудов, Асан Жанышов, Афтандил Таалайбек уулу, Раззак Бейшекеев. От Федерации борьбы — по 500 тысяч сомов, от Азиатского международного университета — по 150 тысяч сомов каждому.
  • Золотая медалистка (женская борьба): Мээрим Жуманазарова: от Федерации борьбы — 500 тысяч сомов, от Азиатского международного университета — 150 тысяч сомов.
  • Серебряная медалистка: Айпери Медет кызы: от Федерации борьбы — 400 тысяч сомов, от Азиатского международного университета — 100 тысяч сомов.
  • Бронзовые медалистки (женская борьба): Нурзат Нуртаева, Гульнура Таштанбекова: от Федерации борьбы — по 300 тысяч сомов, от Азиатского международного университета — по 70 тысяч сомов каждой.
  • Бронзовые медалисты (вольная борьба): Яков Чаплин, Абдымалик Карачов, Эрназар Акматалиев и Жакшылык Байташов. От Федерации борьбы — по 300 тысяч сомов, от Азиатского международного университета — по 70 тысяч сомов каждому.

Денежные премии от федерации и университета получили главные и старшие тренеры национальных сборных:

  • Женская борьба: главный тренер Нурбек Изабеков и старший тренер Нурдин Донбаев:  от федерации — по 500 тысяч сомов, от университета — по 150 тысяч сомов каждому.
  • Греко-римская борьба: главный тренер Улукбек Карачолоков и старший тренер Арсен Эралиев: от федерации — по 500 тысяч сомов, от университета — по 150 тысяч сомов каждому.
  • Вольная борьба: главный тренер Азат Мирахимов и старший тренер Эламан Догдурбек уулу: от федерации — по 500 тысяч сомов, от университета — по 70 тысяч сомов каждому.
Материалы по теме
Первым вице-президентом Федерации борьбы Кыргызстана стал Уткуржан Айсаев
Президент Египта присвоил Трампу высшую государственную награду — орден Нила
Министерство науки КР приостановило вручение ведомственных наград до 2026 года
Правительственные акселераторы. Адылбек Касымалиев наградил ряд госслужащих
Начальник сборных команд Федерации борьбы КР отстранен от должности: почему
Касым-Жомарт Токаев наградил мужчину, спасшего заложницу в аэропорту Алматы
Кто из спортсменов и тренеров КР получил государственные награды (список)
Боксер Мунарбек Сейитбек уулу награжден орденом «Манас» III степени
Двое кыргызстанцев удостоены звания «Эмгек Баатыры»
Айсулуу Тыныбекова избрана вице-президентом Федерации борьбы по женской борьбе
Популярные новости
Камчыбек Ташиев участвует в&nbsp;конгрессе Кыргызского футбольного союза Камчыбек Ташиев участвует в конгрессе Кыргызского футбольного союза
Камчыбек Ташиев заявил об&nbsp;уходе с&nbsp;поста главы Кыргызского футбольного союза Камчыбек Ташиев заявил об уходе с поста главы Кыргызского футбольного союза
Айсулуу Тыныбекова высказалась о&nbsp;результатах чемпионата Азии по&nbsp;борьбе в&nbsp;Бишкеке Айсулуу Тыныбекова высказалась о результатах чемпионата Азии по борьбе в Бишкеке
Кыргызский футбольный союз утвердил новый состав исполкома. Список Кыргызский футбольный союз утвердил новый состав исполкома. Список
Бизнес
Открытие нового учебного корпуса в&nbsp;медуниверситете &laquo;Авиценна&raquo; Открытие нового учебного корпуса в медуниверситете «Авиценна»
BAKAI поздравил победителей чемпионата Азии по&nbsp;греко-римской борьбе&nbsp;&mdash; 2026 BAKAI поздравил победителей чемпионата Азии по греко-римской борьбе — 2026
Памятка для клиентов О! + O!Bank: что делать, если у&nbsp;вас украли смартфон Памятка для клиентов О! + O!Bank: что делать, если у вас украли смартфон
Мировое признание: BAKAI&nbsp;&mdash; в&nbsp;журнале TIME Мировое признание: BAKAI — в журнале TIME
