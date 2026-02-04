20:55
Спорт

Волейболистки из Кыргызстана выступят на Кубке Азии

Азиатская волейбольная конфедерация (AVC) огласила полный список участников Кубка Азии 2026-го.

По ее данным, состязания среди женщин в этом году пройдут 6-14 июня на Филиппинах при участии 12 команд.

Женская сборная Кыргызстана в 2025-м заняла 3-е место в Лиге наций Центральноазиатской волейбольной ассоциации (CAVA) в Ташкенте и смогла впервые в своей истории отобраться на Кубок Азии. Сейчас наши волейболистки занимают 62-е место в мировом рейтинге и 10-е — в Азии.

На Кубке Азии сначала команды будут разделены на две группы. По две лучшие команды из каждой группы выйдут в «Финал четырех». Остальные сыграют за 5-12-е места.
Ссылка: https://24.kg/sport/360632/
