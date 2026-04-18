Новая звезда шахматного мира из Узбекистана

Издание «Медуза» опубликовала текст о новой звезде шахмат из Узбекистана. Мы прочитали его за вас и публикуем краткий пересказ.

20-летний гроссмейстер из Узбекистана Жавохир Синдаров выиграл турнир претендентов на Кипре и стал главным претендентом на шахматную корону. В решающем турнире он одержал убедительную победу за тур до конца и, по сути, без серьезной конкуренции прошел весь дистанционный марафон элитного уровня.

Теперь Синдаров получит право сыграть матч за звание чемпиона мира против действующего обладателя титула — 19-летнего индийца Гукеша Доммараджу.

Как Синдаров стал звездой

Синдаров — не случайный «вспышечный» чемпион. Он в шахматах с раннего детства: начал играть в 4,5 года, быстро побеждал на детских турнирах и уже в 11 лет стал международным мастером, а в 12 — гроссмейстером, одним из самых молодых в истории.

Его рост шел параллельно с развитием целого поколения узбекских шахматистов, среди которых Нодирбек Абдусатторов и Нодирбек Якуббоев. Вместе они формировали сильнейшую юниорскую команду, которая позже выиграла Шахматную олимпиаду.

Прорыв в элиту

Несмотря на ранний статус вундеркинда, долгое время Синдаров оставался в тени более громких побед коллег. Перелом начался в 2025 году:

победы на международных турнирах в Европе;

рост рейтинга за отметку 2 тысячи 700 (уровень мировой элиты);

успехи против топ-гроссмейстеров, включая Каруану и Непомнящего;

победа на Кубке мира, которая и дала ему билет в турнир претендентов.

Турнир претендентов: доминирование

Главная сенсация случилась именно там. Синдаров начал турнир с серии побед и набрал 5,5 из 6 очков — один из сильнейших стартов в истории соревнования.

Он обыграл ключевых соперников, включая:

Фабиано Каруану;

Хикару Накамуру;

Прагнандху Рамешбабу;

Вей И.

После такого старта интрига фактически исчезла: Синдаров удержал лидерство и выиграл турнир досрочно, не проиграв ни одной партии.

Стиль игры

Эксперты называют его стиль агрессивным и универсальным: он умеет давить позиционно, создавать сложные ситуации и использовать цейтнот соперников. При этом одинаково уверенно играет как белыми, так и черными.

Почему это важно

Победа вывела его в мировой топ-5 и сделала символом «новой волны» шахмат из Узбекистана — страны, которая за последние годы превратилась в одну из самых сильных шахматных школ мира.

Теперь главный вопрос — сможет ли он превратить победу в претендентском турнире в титул чемпиона мира.

И если да — шахматная эпоха может получить нового доминирующего игрока.