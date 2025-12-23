Волейболистки из Кыргызстана уступили команде Мальдивских островов

Женская сборная Кыргызстана по волейболу принимает участие в международном турнире на Мальдивских островах. Об этом в соцсетях сообщает федерация этого вида спорта.

Накануне наша команда уступила хозяйкам турнира со счетом 1:3.

Ранее отечественные спортсменки уверенно обыграли соперниц из Бангладеш и Афганистана и сейчас занимают вторую строчку в турнирной таблице.

Кубок CAVA (Центральноазиатской волейбольной ассоциации) проходит в Мале 19-25 декабря при участии сборных Афганистана, Бангладеш, Кыргызстана и Мальдивских островов.