Волейболистки из Кыргызстана сыграют в финале турнира на Мальдивах

Женская сборная Кыргызстана по волейболу принимает участие в международном турнире на Мальдивских островах. Об этом в соцсетях сообщает федерация этого вида спорта.
Накануне в полуфинале наша команда обыграла сборную Афганистана со счетом 3:1.
В решающем матче они встретятся с волейболистками Мальдивских островов, которые в полуфинале обыграли Бангладеш.
Ранее наши спортсменки уверенно обыграли соперниц из Бангладеш, Афганистана, но уступили хозяйкам турнира.
Кубок CAVA (Центральноазиатской волейбольной ассоциации) проходит в Мале 19-25 декабря при участии сборных Афганистана, Бангладеш, Кыргызстана и Мальдивских островов.