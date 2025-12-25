10:00
Спорт

Волейболистки из Кыргызстана сыграют в финале турнира на Мальдивах

Женская сборная Кыргызстана по волейболу принимает участие в международном турнире на Мальдивских островах. Об этом в соцсетях сообщает федерация этого вида спорта.

Накануне в полуфинале наша команда обыграла сборную Афганистана со счетом 3:1.

В решающем матче они встретятся с волейболистками Мальдивских островов, которые в полуфинале обыграли Бангладеш.

Ранее наши спортсменки уверенно обыграли соперниц из Бангладеш, Афганистана, но уступили хозяйкам турнира.

Кубок CAVA (Центральноазиатской волейбольной ассоциации) проходит в Мале 19-25 декабря при участии сборных Афганистана, Бангладеш, Кыргызстана и Мальдивских островов.
