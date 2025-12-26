23:45
Три волейболистки сборной Кыргызстана стали лучшими на турнире на Мальдивах

Три спортсменки из Кыргызстана вошли в символическую сборную лучших игроков международного турнира по волейболу, который завершился накануне на Мальдивских островах. Об этом в соцсетях сообщает федерация данного вида спорта.

Турнир CAVA Сup-2025 при участии сборных Афганистана, Бангладеш, Кыргызстана и Мальдивских островов прошел с 19 по 25 декабря в городе Мале.

По итогам турнира три волейболистки из сборной Кыргызстана вошли в символическую сборную:

  • лучший либеро — Асема Сеитбекова;
  • лучший блокирующий — Сайкал Амиракулова;
  • лучший доигровщик — Нуржамал Болотбекова.

Напомним, в финале наша команда обыграла сборную Мальдивских островов со счетом 3:1.

Ранее спортсменки КР уверенно обыграли соперниц из Бангладеш, Афганистана, но уступили хозяйкам турнира. В матче за выход в финал наши девушки оказались сильнее соперниц из Афганистана.
