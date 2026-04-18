Кубок Азии по волейболу. С кем сыграет женская сборная Кыргызстана

Определились соперники женской сборной Кыргызстана по волейболу на Кубке Азии на Филиппинах. Об этом сообщили в федерации данного вида спорта КР.

По ее данным, турнир пройдет 6-14 июня, в нем примут участие 12 команд.

17 апреля состоялась жеребьевка, по итогам которой команды разделены на две группы.

Сборная Кыргызстана попала в группу А вместе со сборными Филиппин, Китайского Тайбэя, Кореи, Австралии и Узбекистана.

В группу В вошли Вьетнам, Казахстан, Иран, Индонезия, Гонконг, Китай и Ливан.

На групповом этапе команды сыграют между собой в круг, а затем по две лучшие из каждой группы выйдут в полуфинал.

Остальные команды продолжать играть за 5-8 места и 9-12 места.

Женская сборная Кыргызстана впервые в своей истории получила право играть в этом турнире. В 2025 году кыргызстанки заняли 3 место в Лиге наций Центрально-азиатской волейбольной ассоциации (CAVA) в Ташкенте и смогли отобраться на Кубок Азии.