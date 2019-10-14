Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев

7-14 октября. Кубок мира по плаванию. Берлин (Германия)

Cеребряный призер юношеской Олимпиады, чемпион Азии Денис Петрашов из Кыргызстана — один из участников престижных состязаний.

7-14 октября. Международные соревнования Almaty Open — 2019 по шахматам. Алматы (Казахстан)

Участвуют около 170 спортсменов из 11 стран, в том числе девять кыргызстанцев.

8-18 октября. Чемпионат Азии среди юношей по боксу. Фуджейра (ОАЭ)

Кыргызстан представляют 12 спортсменов. В команде также старший тренер и судья.

10-14 октября. Международные соревнования Continental Cup по вольной борьбе. Хасавюрт (Россия)

Среди участников пять кыргызстанцев, включая именитого Догдурбек уулу Эламана.

15 октября. Отборочные соревнования на чемпионат мира — 2022 и Кубок Азии — 2023 по футболу, второй раунд. Группа F, четвертый тур. Улан-Батор (Монголия)

сборная Монголии — сборная Кыргызстана.

Для нашей команды это третий поединок квалификационного турнира. Дебютный они проиграли, а во втором уверенно победили.

16-19 октября. Чемпионат мира среди юниоров по дзюдо. Марракеш (Марокко)

Участвуют более 550 спортсменов из 89 стран. Одна из надежд сборной Кыргызстана — Айбек уулу Кубанычбек.

18-20 октября. Международные соревнования памяти Ахмата Кадырова по вольной борьбе. Грозный (Россия)

В числе прочих на ковер выйдут те же пять кыргызстанцев, что и несколькими днями ранее в Хасавюрте.

19 октября. Футбол. Кыргызская премьер-лига, 25-й тур

«Академия-Лидер» — «Алай»,

«Нефтчи» — «Илбирс».

19-20 октября. Чемпионат мира среди мастеров по самбо. Лимасол (Кипр)

Кыргызстанцы каждый год выигрывают медали на данном турнире. Одни из фаворитов они и сейчас.

19-27 октября. Международные соревнования на приз Ивана Саввиди по бильярду (московская пирамида). Ростов-на-Дону (Россия)

Турнир проводится в восьмой раз. В 2016-2018 годах чемпионом становился кыргызстанец Дастан Лепшаков. Ныне он тоже участвует.

19-27 октября. Чемпионат мира по кикбоксингу. Сараево (Босния и Герцеговина)

Отбор в сборную Кыргызстана проводился на чемпионате республики. В ее составе много титулованных спортсменов. Например, Уланбек Касымбеков, Чынгыз Бегматов, Авазбек Аманбеков и Рустам Ибрагимов. Как последние двое готовились к чемпионату мира, можно узнать здесь.

20 октября. Футбол. Кыргызская премьер-лига, 25-й тур

«Дордой» — «Алга»,

«Кара-Балта» — «Абдыш-Ата».