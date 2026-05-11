Власть

Акции хотят перевести в цифру. Кабмин КР меняет правила фондового рынка

Кабинет министров вынес на общественное обсуждение проект нового положения о государственной регистрации выпуска акций, публичного размещения ценных бумаг и раскрытия информации для инвесторов.

Документ разработан после изменений в законодательстве о рынке ценных бумаг и должен заменить действующие правила, принятые еще в 2011 году.

Власти заявляют, что главная цель реформы — цифровизация фондового рынка, снижение бюрократии и повышение доверия инвесторов.

Проект предусматривает:

  • переход на электронный документооборот при регистрации выпуска акций;
  • возможность подачи документов онлайн;
  • упрощение внесения изменений в проспект эмиссии;
  • размещение информации на сайтах эмитентов и фондовых бирж вместо бумажных публикаций.

Кроме того, предлагается усилить требования к компаниям, выходящим на публичное размещение акций.

Так, для регистрации публичного выпуска ценных бумаг потребуется аудированная годовая отчетность. Также проспект эмиссии должен будет подписывать андеррайтер.

Еще одно нововведение — обязательное соблюдение кодекса корпоративного управления для компаний, проводящих публичное размещение акций.

В справке-обосновании отмечается, что власти рассчитывают ускорить развитие фондового рынка, увеличить объем биржевых операций и привлечь больше внутренних и иностранных инвестиций.
