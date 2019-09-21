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Спорт

Восходящая звезда дзюдо: Так хотел выиграть, что был готов бороться под наркозом

Фото IJF. Чемпион Азии, призер кубков Азии и Европы среди молодежи по дзюдо Айбек уулу Кубанычбек

В 2019-м зажглась новая звезда кыргызского дзюдо: юниор Айбек уулу Кубанычбек выиграл серебряные медали на чемпионате Азии, кубках Азии и Европы. Едва попав во взрослую сборную, показал лучший результат на чемпионате мира. Не боится авторитетов и мечтает о поездке на Олимпиаду в Токио. Скоро у него важный турнир, успех на котором приблизит к цели. О подготовке к нему, памятных чемпионатах и ответственности перед Кыргызстаном Кубанычбек рассказал 24.kg.

Наш герой родился в 2000 году в Оше. С 2011-го занимается дзюдо в клубе «Мухаммед-Умар» у тренера Бакыта Жусупова. Выступает в весе до 60 килограммов. Семикратный чемпион Кыргызстана среди кадетов и молодежи, побеждал на играх «Дети Азии — 2016» и молодежном чемпионате Азии — 2018.

Друзья и соперники

— Почему выбрали именно дзюдо?

— В секцию привел отец. Поначалу занимался ради общения с новыми друзьями. Постепенно стал побеждать и входить во вкус. Ребенком смотрел чемпионаты мира на видео. Мечтал встретиться со звездами на татами. На ЧМ-2019 в Токио сделал это.

— Мало кто может похвастать, что его первым турниром в составе сборной был чемпионат мира. Приглашение в команду удивило?

— Тренеры обещали взять, если покажу хороший результат на чемпионате Азии среди молодежи. Я выиграл серебро.

— В сборной есть очень опытные ребята. Как они вас приняли?

— Хорошо. Команда дружная — не делимся на старших и младших.

— У вас есть серьезный конкурент за место в сборной — участник Олимпиады-2016 Отар Бестаев. В каких вы отношениях?

— У меня много конкурентов. Отара уважаю. Мы боролись на чемпионате Кыргызстана в 2017 году. Я проиграл. Был совсем молодой, весил на 5 килограммов меньше его, но сопротивлялся 8 минут.

В этом году хочу вновь побороться на мужском чемпионате страны. Посмотрим, кто кого.

Три из пяти

— Могли лучше выступить на чемпионате мира?

— Да. В третьем круге боролся аж девять минут! После должен был отдохнуть, но организаторы почти сразу вновь вызвали на татами. Из-за усталости я получил три замечания и уступил более свежему сопернику. В утешительном раунде встретился с трехкратным чемпионом мира, бронзовым призером Олимпиады-2016 Наохисой Такато из Японии. Он взял верх за счет большего опыта.

Выиграв три схватки из пяти, я стал седьмым из 73 участников. Набрал 520 очков и вышел на 75-е место в мировом рейтинге.

— Вас часто засуживают?

— Да. На кубках Европы, например, иногда явно судят в пользу местных. Ничего с этим не сделать. Только тренируюсь потом еще усерднее.

Одной правой

— Вы много ездите по миру. Где понравилось больше всего?

— В Турции. Мы, мусульмане, не едим свинину, и там при составлении меню это учитывают. В других странах — нет.

Еще понравились Багамские острова, где проходил молодежный чемпионат мира — 2018. Правда, толком не успел их рассмотреть.

В четвертьфинале сломал ключицу — левая рука не работала. Сказал судье, что должен показаться доктору. Тот предупредил: «Если подойдете к нему, прервем схватку и снимем вас с турнира». Шесть минут я боролся одной правой и выиграл. Перед 1/2 финала попросил врачей дать обезболивающее. Но те сказали, что от него будет только хуже, и запретили выступать. Я занял пятое место, ни разу не проиграв. Было очень обидно. Долго готовился к чемпионату, три дня добирался до Багам. Если бы мне сделали местный наркоз, продолжил бы борьбу за золото.

— Быстро восстановились после той травмы?

— Еще не восстановился. С тех пор везде выступаю со специальной повязкой.

В центре внимания

— Какой еще турнир особенно запомнился?

— Чемпионат Азии — 2017 среди кадетов в Бишкеке. Я занял третье место. Ко мне было приковано внимание родственников и армии любителей дзюдо. Волновался, как никогда. За рубежом такого нет, и в психологическом плане выступать проще.

@aibekuulu.60
Фото @aibekuulu.60. Айбек уулу Кубанычбек (справа) на чемпионате Азии среди кадетов. Бишкек, 2017 год

— Как настраиваетесь на схватки?

— Думаю о том, что много тренируюсь и это не должно пропасть даром. Всегда стараюсь победить досрочно.

— У вас есть кумир?

— Нет. Хочу, чтобы другие считали своим кумиром меня.

— В этом сезоне вы стали популярны у болельщиков. Приятно?

— Конечно. Но ответственности стало еще больше. Нельзя подвести стольких людей.

IJF
Фото IJF. Айбек уулу Кубанычбек (в синем) на чемпионате мира – 2019 среди взрослых

— Чем увлекаетесь, кроме дзюдо?

— По средам и субботам играю в футбол. Я нападающий.

В Токио через Марокко

— В начале октября на Иссык-Куле пройдет Кубок Азии. Будете участвовать?

— Нет. Главный турнир для меня — очередной чемпионат мира среди молодежи. Он пройдет 16-19 октября в Марокко. Если выиграю, прибавлю к рейтингу 800 очков. Это почти гарантирует путевку на Олимпиаду в Токио.

IJF
Фото IJF. Айбек уулу Кубанычбек (в белом) на чемпионате мира - 2018 среди молодежи

Уже готовлюсь к нему — тренируюсь шесть раз в неделю по вечерам. Борюсь, отрабатываю приемы, качаюсь. В зале много людей, и есть с кем практиковаться. Среди моих спарринг-партнеров не только дзюдоисты, но и самбисты. Занятия отнимают много сил, но оно того стоит.

Уделял бы дзюдо еще больше времени, если бы не вуз. Учусь на третьем курсе на экономиста-бухгалтера.

— В вузе вами гордятся?

— Думаю, да. Отпускают на турниры. Когда побеждаю, поздравляют. Скоро буду договариваться, чтобы на время подготовки к ЧМ сделали свободный график. Буду тренироваться дважды в день.

— Кто еще поддерживает?

— Отец, личный спонсор, тренер и федерация.

— Кому посвящаете победы?

— Родителям, тренеру и всему Кыргызстану.

Без права на ошибку

— У вас есть принципиальные соперники?

— Все! Слабых не встречал. Дзюдо отличается от многих единоборств тем, что исход поединка может решиться за мгновение: упал — сразу проиграл. Нет права на ошибку. Но и победить можно любого.

В моей весовой категории 10-15 очень сильных спортсменов. Одного из них, монгола Амартувшина Дашдаваа, я уже поборол. На очереди остальные.

— Вы достигли пика формы?

— До него далеко.

— Не попав на Игры в Токио, сильно расстроитесь?

— Такой вариант не рассматриваю. Сделаю все, чтобы попасть. В любом случае буду заниматься дзюдо дальше.
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