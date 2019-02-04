Спортивный календарь с 4 по 10 февраля

Это один из первых турниров у штангистов, где разыгрываются рейтинговые очки на Олимпиаду-2020. В составе сборной Кыргызстана — победители недавнего чемпионата страны.

В программе несколько профессиональных боев. В весовой категории 65 килограммов именитый кыргызстанец Алексей Федосеев бьется за титул чемпиона мира с австрийцем Сашей Ивановичем.

Традиционный турнир посвящен памяти воина-интернационалиста, кавалера ордена Красной Звезды Виталия Гордеева. Участвуют около 300 спортсменов из Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана.

BishkekOpen по карате-до WKF. Бишкек

Турнир проводится ежегодно. За победу борются спортсмены из Кыргызстана и ближнего зарубежья.

В январе стартовал женский чемпионат. Теперь черед мужчин. Борьба разворачивается в двух лигах — национальной и высшей. Запланированы три тура. Чемпионский титул защищает EREM.

Соревнования проводятся впервые. В составе сборной Кыргызстана семь спортсменов, которые выступают на турнирах по биатлону, горным лыжам и фигурному катанию. А всего в программе восемь видов спорта.

Это один из самых крупных предсезонных футбольных турниров в Кыргызстане. Участвуют клубы из Топ-лиги и нижестоящих дивизионов.

GrandSlam по дзюдо. Париж (Франция)

На татами вышли более 600 спортсменов из 100 стран, в том числе представители Кыргызстана.

WinterJam по баскетболу 3×3. Алматы (Казахстан)

Это один из самых престижных и массовых турниров по баскетболу 3×3 в Центральной Азии. У кыргызстанцев есть победный опыт участия в нем.

На турнир собрались более 300 спортсменов из столицы и регионов. Медали разыгрываются в вольном и классическом стилях в шести весовых категориях.

WEF 70 Proffight 29 & AFCA по кулатуу эртаймаш. Бишкек, ФОК «Газпром»

Участвуют сильнейшие бойцы-профессионалы (например, Ринат Саякбаев) из Кыргызстана и соседних стран.

Еще одни ежегодные состязания. В 2017-м участники гоняли по снегу, а в 2018-м измазались в грязи.