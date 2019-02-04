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Спорт

Спортивный календарь с 4 по 10 февраля

2-6 февраля. Международные соревнования по тяжелой атлетике. Чиангмай (Таиланд)

Это один из первых турниров у штангистов, где разыгрываются рейтинговые очки на Олимпиаду-2020. В составе сборной Кыргызстана — победители недавнего чемпионата страны.

5 февраля. Международные соревнования по кикбоксингу. Абу-Даби (ОАЭ)

В программе несколько профессиональных боев. В весовой категории 65 килограммов именитый кыргызстанец Алексей Федосеев бьется за титул чемпиона мира с австрийцем Сашей Ивановичем.

8-9 февраля. Международные соревнования по самбо. Бишкек, Дворец спорта имени Кожомкула

Традиционный турнир посвящен памяти воина-интернационалиста, кавалера ордена Красной Звезды Виталия Гордеева. Участвуют около 300 спортсменов из Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана.

8-10 февраля. Международные соревнования BishkekOpen по карате-до WKF. Бишкек

Турнир проводится ежегодно. За победу борются спортсмены из Кыргызстана и ближнего зарубежья.

8-10 февраля. Чемпионат Кыргызстана среди мужских команд по волейболу, первый тур. Бишкек, Дворец спорта имени Кожомкула

В январе стартовал женский чемпионат. Теперь черед мужчин. Борьба разворачивается в двух лигах — национальной и высшей. Запланированы три тура. Чемпионский титул защищает EREM.

8-17 февраля. Международные зимние игры «Дети Азии». Южно-Сахалинск (Россия)

Соревнования проводятся впервые. В составе сборной Кыргызстана семь спортсменов, которые выступают на турнирах по биатлону, горным лыжам и фигурному катанию. А всего в программе восемь видов спорта.

9 февраля. Зимнее первенство по футболу, финал. Кант

Это один из самых крупных предсезонных футбольных турниров в Кыргызстане. Участвуют клубы из Топ-лиги и нижестоящих дивизионов.

9-10 февраля. Международные соревнования GrandSlam по дзюдо. Париж (Франция)

На татами вышли более 600 спортсменов из 100 стран, в том числе представители Кыргызстана.

9-10 февраля. Международные соревнования WinterJam по баскетболу 3×3. Алматы (Казахстан)

Это один из самых престижных и массовых турниров по баскетболу 3×3 в Центральной Азии. У кыргызстанцев есть победный опыт участия в нем.

9-10 февраля. Чемпионат Кыргызстана по борьбе алыш. Бишкек, Дворец спорта имени Кожомкула

На турнир собрались более 300 спортсменов из столицы и регионов. Медали разыгрываются в вольном и классическом стилях в шести весовых категориях.

10 февраля. Международные соревнования WEF 70 Proffight 29 & AFCA по кулатуу эртаймаш. Бишкек, ФОК «Газпром»

Участвуют сильнейшие бойцы-профессионалы (например, Ринат Саякбаев) из Кыргызстана и соседних стран.

10 февраля. Соревнования «Зимняя свежесть» по маунтинбайку. Бишкек, Карагачевая роща, 10.00

Еще одни ежегодные состязания. В 2017-м участники гоняли по снегу, а в 2018-м измазались в грязи.
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