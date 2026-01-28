Каждый третий должен заниматься спортом: кабмин КР объявил амбициозный план

Кабинет министров представил на общественное обсуждение масштабную программу развития физической культуры и спорта до 2030-го — документ, который должен стать дорожной картой модернизации спортивной отрасли на ближайшие годы.

Фото из интернета

Программа охватывает все ключевые направления: массовый, профессиональный спорт, инфраструктуру, подготовку кадров, цифровизацию и развитие национальных видов спорта. Главная цель — сформировать доступную, современную и устойчивую систему, способную укрепить здоровье населения и повысить конкурентоспособность кыргызстанских спортсменов на международной арене.

Сегодня в КР лишь 15 процентов граждан систематически занимаются спортом.

Планируется увеличить этот показатель до 30 процентов, расширив доступ к секциям, школьным лигам, студенческим соревнованиям и спортивным мероприятиям для взрослых и пожилых людей. Ежегодно в стране будут проводить свыше 3 тысяч массовых мероприятий, формирующих тренд на физическую активность.

Особое внимание уделено инфраструктуре. В документе предусматриваются строительство малобюджетных спортивных ядер в айыльных аймаках, создание доступных спортивных зон и дорожек, а также возведение модульных комплексов. Государство намерено инвентаризировать объекты спорта по всей республике и закрыть дефицит инфраструктуры, особенно в селах.

Важной частью программы станет подготовка спортивных врачей, психологов, диетологов, тренеров и судей.

Планируется модернизировать систему образования, увеличить госзаказ на тренеров и создать региональные центры спортивной медицины.

Отдельный блок посвящен спорту высших достижений: строительству учебно-тренировочных баз, улучшению системы подготовки резервов и расширению участия национальных сборных на международных соревнованиях.

Национальные виды спорта, включая кок-бору и кыргыз кылчылык оюндары, также получат поддержку — в каждом районе появятся центры их развития.

Ключевой элемент будущей реформы — цифровизация. Планируется создать национальную цифровую платформу e-sport, объединяющую данные о спортсменах, тренерах, соревнованиях и спортивных объектах. Она позволит автоматизировать государственные услуги, мониторинг и оценку результатов.

Все государственные и муниципальные органы, задействованные в реализации программы, дважды в год будут отчитываться о ходе выполнения плана мероприятий.