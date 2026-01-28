16:12
USD 87.45
EUR 103.72
RUB 1.14
Спорт

Каждый третий должен заниматься спортом: кабмин КР объявил амбициозный план

Кабинет министров представил на общественное обсуждение масштабную программу развития физической культуры и спорта до 2030-го — документ, который должен стать дорожной картой модернизации спортивной отрасли на ближайшие годы.

из интернета
Фото из интернета

Программа охватывает все ключевые направления: массовый, профессиональный спорт, инфраструктуру, подготовку кадров, цифровизацию и развитие национальных видов спорта. Главная цель — сформировать доступную, современную и устойчивую систему, способную укрепить здоровье населения и повысить конкурентоспособность кыргызстанских спортсменов на международной арене.

Сегодня в КР лишь 15 процентов граждан систематически занимаются спортом.

Планируется увеличить этот показатель до 30 процентов, расширив доступ к секциям, школьным лигам, студенческим соревнованиям и спортивным мероприятиям для взрослых и пожилых людей. Ежегодно в стране будут проводить свыше 3 тысяч массовых мероприятий, формирующих тренд на физическую активность.

Особое внимание уделено инфраструктуре. В документе предусматриваются строительство малобюджетных спортивных ядер в айыльных аймаках, создание доступных спортивных зон и дорожек, а также возведение модульных комплексов. Государство намерено инвентаризировать объекты спорта по всей республике и закрыть дефицит инфраструктуры, особенно в селах.

Важной частью программы станет подготовка спортивных врачей, психологов, диетологов, тренеров и судей.

Планируется модернизировать систему образования, увеличить госзаказ на тренеров и создать региональные центры спортивной медицины.

Отдельный блок посвящен спорту высших достижений: строительству учебно-тренировочных баз, улучшению системы подготовки резервов и расширению участия национальных сборных на международных соревнованиях.

Национальные виды спорта, включая кок-бору и кыргыз кылчылык оюндары, также получат поддержку — в каждом районе появятся центры их развития.

Ключевой элемент будущей реформы — цифровизация. Планируется создать национальную цифровую платформу e-sport, объединяющую данные о спортсменах, тренерах, соревнованиях и спортивных объектах. Она позволит автоматизировать государственные услуги, мониторинг и оценку результатов.

Все государственные и муниципальные органы, задействованные в реализации программы, дважды в год будут отчитываться о ходе выполнения плана мероприятий.
Ссылка: https://24.kg/sport/359630/
просмотров: 196
Версия для печати
Материалы по теме
Кабмин меняет бюджетные правила: программный подход и контроль эффективности
Ботсад НАН КР получит новые ставки и больше денег: кабмин одобрил изменения
Медвузы обяжут работать по госфраншизе: в Кыргызстане меняют правила обучения
Кабмин назначил ответственного за утилизацию пестицидов и токсичных отходов
В Кыргызстане могут появиться 10 новых сел
Правила оценки госимущества для инвесторов пересматривают в Кыргызстане
Безопасность граждан — приоритет: глава кабмина обратился к личному составу МВД
Кабмин передал школе-интернату для слабовидящих детей 10 машинок Брайля
В Кыргызстане начали переводить воинский учет в электронный формат
Госкомпании получат льготы для строительства всесезонного «Ала-Тоо Резорта»
Популярные новости
Молодежный чемпионат мира по&nbsp;хоккею. Сборная Кыргызстана обыграла Мексику Молодежный чемпионат мира по хоккею. Сборная Кыргызстана обыграла Мексику
Citius, altius, fortius. Спортивное реалити-шоу для чиновников запустят в&nbsp;КР Citius, altius, fortius. Спортивное реалити-шоу для чиновников запустят в КР
В&nbsp;Джакарте стартовал Кубок Азии по&nbsp;футзалу&nbsp;&mdash; 2026: с&nbsp;кем сыграет сборная&nbsp;КР В Джакарте стартовал Кубок Азии по футзалу — 2026: с кем сыграет сборная КР
Кыргызстанец Мыктыбек Оролбай проведет свой следующий бой против Криса Кертиса Кыргызстанец Мыктыбек Оролбай проведет свой следующий бой против Криса Кертиса
Бизнес
MegaTV: телевидение и&nbsp;онлайн-кинотеатры всегда под рукой MegaTV: телевидение и онлайн-кинотеатры всегда под рукой
Как получать переводы из&nbsp;России без комиссии и&nbsp;по&nbsp;выгодному курсу Как получать переводы из России без комиссии и по выгодному курсу
KICB признан лучшим инвестором сектора государственных ценных бумаг KICB признан лучшим инвестором сектора государственных ценных бумаг
Как КАСКО помогает защитить автомобиль и&nbsp;финансы водителя в&nbsp;Кыргызстане Как КАСКО помогает защитить автомобиль и финансы водителя в Кыргызстане
28 января, среда
16:09
Как кыргызстанцы сами способствуют развитию телефонного мошенничества Как кыргызстанцы сами способствуют развитию телефонного...
15:59
Кыргызстанцам дадут возможность оплачивать госпошлину онлайн
15:53
Каждый третий должен заниматься спортом: кабмин КР объявил амбициозный план
15:50
Обучение в государственных автошколах будет стоить 19 тысяч сомов — Орунбеков
15:34
Более 302 тысяч кыргызстанцев имеют негативную кредитную историю