Происшествия

Дело «Клоопа». Прямых призывов к массовым беспорядкам нет, заявил эксперт в суде

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела «Клоопа». На процессе выступили эксперт-лингвист Таалайбек Абдыкожоев и эксперт-политолог Айдин Омурзаков. Первый из них ранее дал свое заключение по материалам для уголовного дела в отношении сотрудников редакции.

Напомним, обвиняемыми в призывах к массовым беспорядкам проходят два бывших оператора Александр Александров и Жоомарт Дуулатов, а также два бухгалтера.

В суде на прошлом заседании оглашен обвинительный акт, в котором указаны пять материалов журналиста Болота Темирова, — «Клооп» не выпускал их.

Таалайбек Абдыкожоев рассказал суду, что прямых призывов к массовым беспорядкам в видеоматериалах нет. По его словам, фраза из выпусков Темирова «Свободу не дают, а свободы надо добиваться» повторяется в конце каждой видеозаписи и имеет «целостный, контекстуальный характер, так как идет в соответствии с высказываниями автора по поводу событий и власти».

«Прямых призывов к массовым беспорядкам нет. Прямой призыв — это, например, «пойдемте со мной громить, собирайте друзей». В представленных материалах такого нет. Но контекстуально лозунг можно интерпретировать как побуждение к действиям против власти», — сказал эксперт.

Айдин Омурзаков тоже сказал, что в материалах нет призывов к насилию или насильственной смене власти. «Он (Болот Темиров) только критиковал, осуждал и проводил журналистское расследование. Конкретно оглашаемых призывов типа «идите за мной» или «давайте изменим конституционный строй» не было», — пояснил политолог.

Напомним, бывших видеооператоров издания «Клооп» Александра Александрова и Жоомарта Дуулатова задержали в конце мая по подозрению в причастности к призывам к массовым беспорядкам. ГКНБ провел обыски в их домах, изъял технику. Решением суда оба арестованы на время следствия.

Тогда же обыски прошли в домах бывших и действующих журналистов и других сотрудников издания, около десяти человек побывали на допросах в ГКНБ, после чего были отпущены.

Кроме того, задержали бухгалтера «Клоопа». Ее остановили на улице в столице возле одного из банков и увезли в ГКНБ. До этого работники издания сообщали, что задержана административная сотрудница после обыска помещения, где хранилась бухгалтерская документация.

Также ранее сообщалось, что банковские счета нескольких работников «Клоопа» заблокированы по решению суда.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/342878/
просмотров: 140
