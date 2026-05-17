Сегодня Бермет Кошоева консультирует бизнесы по стратегии роста и маркетингу, развивает собственный IT-стартап O-nion.co и работает в сфере образования и электронной коммерции. За последние годы она успела поучиться в Европе, построить бизнес на Amazon, поработать преподавателем маркетинга в Бишкеке и пожить в нескольких странах.

Фото 24.kg

Бермет выросла в Бишкеке в семье, где образованию всегда уделяли особое внимание. По ее словам, именно переход на обучение на английском языке в школьные годы позже сильно повлиял на карьеру и возможности.

«Сейчас, уже как семейный человек, я понимаю, что дать детям такое образование — это очень большой шаг», — говорит она.

В 17 лет Бермет уехала в Стамбул на учебный семестр. Там она впервые начала самостоятельно зарабатывать — подрабатывала на международных выставках и помогала иностранным компаниям.

Позже по программе Erasmus Mundus она училась в Дании и Франции. По словам Бермет, именно скандинавская система образования произвела на нее самое сильное впечатление.

После учебы она начала работать в маркетинге, а затем открыла собственный бизнес. Однако старт предпринимательского пути оказался непростым.

«Меня никто серьезно не воспринимал. Во-первых, потому что я молодая. Во-вторых, потому что девушка», — вспоминает она.

После нескольких лет офлайн-бизнеса и постоянной бюрократии Бермет решила перейти в электронную коммерцию. С 2017 года она развивала собственные бренды для американского рынка через Amazon, работая с производителями из Китая.

Позже Кошоева начала преподавать маркетинг и электронную коммерцию в АУЦА и Compass College, где также руководила направлением Creative Business.

Сейчас она развивает проект O-nion.co — платформу для тестирования продуктовых гипотез и изучения потребностей пользователей. Кроме того, Бермет консультирует цифровые компании по вопросам маркетинговой стратегии, масштабирования и юнит-экономики.

По словам предпринимательницы, участие в международных акселераторах помогло ей увидеть одну из главных проблем стартапов.

«Вещи, которые для меня кажутся очевидными — рынок, юнит-экономика, — для технических специалистов часто совсем не очевидны», — отмечает Бермет.

Несмотря на жизнь в разных странах, она признается, что никогда не стремилась эмигрировать любой ценой.

«Мне всегда были интересны опыт, новые знания и возможность пробовать что-то другое», — говорит она.