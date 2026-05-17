Общество

В ошском жилмассиве «Сары-Зоо» строят новую школу на тысячу ученических мест

В ошском жилмассиве «Сары-Зоо» строят новую школу на тысячу ученических мест. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Проект реализуют по поручению президента Садыра Жапарова за счет средств госбюджета.

Согласно генеральному плану, общая площадь трехэтажной школы составит 4 тысячи 215 квадратных метров. Здание будет состоять из пяти блоков.

Сейчас на объекте в две смены работают 70 строителей. Работы проходят с соблюдением технических требований и строительных норм, а каждый этап контролируют профильные специалисты.

Напомним, в рамках рабочей поездки в Ошскую область в апреле глава государства принял участие в церемонии начала строительства 10 средних школ. По его словам, закладка фундаментов 10 учебных заведений в Оше является значимым событием не только для города, но и для всей страны.

«Сегодня в южной столице более 100 тысяч учащихся обучаются в 70 государственных школах. Однако их проектная вместимость составляет лишь около 46 тысяч мест. Это означает, что школы работают с перегрузкой более чем в два раза. Иными словами, на одно место приходится более двух учеников, что негативно сказывается на качестве образования», — говорил Садыр Жапаров.
В ошском жилмассиве «Сары-Зоо» строят новую школу на тысячу ученических мест В ошском жилмассиве «Сары-Зоо» строят новую школу на ты...
