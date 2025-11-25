Дело «Клоопа». Операторам изменили приговор на три года пробации

Бывшим операторам «Клоопа» Александру Александрову и Жоомарту Дуулатову сегодня суд изменил приговор. Об этом сообщила правозащитница Гульшайыр Абдирасулова.

В Бишкекском городском суде на заседании по апелляции бывшим сотрудникам «Клоопа» изменили приговор с пяти лет колонии на три года пробации, освободив в зале суда.

Отмечается, что бухгалтерам, проходившим по делу, приговор оставили без изменения — три года пробационного периода.

Напомним, судья Чолпонай Уметалиева приговорила Жоомарта Дуулатова и Александра Александрова к пяти годам лишения свободы с отбыванием срока наказания в колонии общего режима. Два бухгалтера издания получили три года пробации. Судья признал всех виновными в призывах к беспорядкам.

В редакции заявляли, что это наказание последовало за пять видео, к которым ни операторы, ни бухгалтеры не имели отношения. Расследования выпускал журналист Болот Темиров на YouTube-канале Temirov Live. Он ранее подчеркивал, что не знаком и не связан с бывшими операторами «Клоопа» и бухгалтерами. Также журналист заявлял, что весь контент производит сам.

Эксперты не нашли в оспариваемых видео прямых призывов к беспорядкам.

Обвинительный приговор осудили международные правозащитные организации.

В начале октября адвокаты журналистов подали в Бишкекский горсуд апелляцию на обвинительный приговор Первомайского районного суда.

В конце октября Октябрьский районный суд Бишкека удовлетворил иск прокуратуры и признал экстремистскими информационные материалы интернет-изданий Temirov Live, «Клооп Медиа» и «Айт Айт десе».