Происшествия

Выявлен первый в 2026 году случай заражения человека крысиным гепатитом E

16 мая департамент здравоохранения Гонконга сообщил о первом в 2026 году случае заражения человека крысиным вирусом гепатита Е.

Указано, что заболел 42-летний мужчина с хроническим заболеванием печени. Положительный анализ на крысиный вирус гепатита Е выявлен 5 мая во время планового обследования. 15 мая пациента выписали из больницы в стабильном состоянии. Медики взяли под наблюдение трех членов семьи мужчины, которые контактировали с ним. У них нет симптомов заболевания, но продолжают оставаться под медицинским контролем.

Специалисты обнаружили незначительные признаки активности грызунов в мусорных контейнерах как в доме мужчины, так и на его рабочем месте. Это дает основания предполагать, что инфекция могла быть передана через контакт с загрязненными предметами или продуктами.

Крысиный гепатит Е передается человеку при употреблении пищи или воды, загрязненной экскрементами грызунов, а также при прямом контакте с самими грызунами или их выделениями.
