Происшествия

Дело «Клоопа». Правозащитники осуждают приговор бывшим сотрудникам редакции

Международные правозащитные организации обеспокоены жесткостью приговора, вынесенного Первомайским районным судом Бишкека двум бывшим операторам редакции «Клоопа».

«Азаттыка»
Фото «Азаттыка». Судья Чолпонай Уметалиева приговорила Жоомарта Дуулатова и Александра Александрова к пяти годам лишения свободы с отбыванием срока наказания в колонии общего режима

Бельгийская неправительственная правозащитная организация «Международное партнерство за права человека» (IPHR) назвала обвинения необоснованными и призывает снять их, а также немедленно освободить осужденных.

Правозащитники также потребовали привести новый закон о СМИ в соответствие с международными обязательствами Кыргызстана в области прав человека.

«Вопиющим примером того, как уголовное право используется для давления на СМИ», назвали ситуацию вокруг «Клоопа» в Amnesty International.

«Суд проигнорировал показания самих обвиняемых, заявивших, что признания были получены под давлением и без адвокатов, а также выводы экспертов, подтвердивших отсутствие доказательств их причастности к публикациям. Дело «Клоопа» — часть тревожного тренда: в Кыргызстане пространство для свободы слова стремительно сужается», — отметил заместитель директора по Восточной Европе и Центральной Азии Денис Кривошеев.

Напомним, судья Чолпонай Уметалиева приговорила Жоомарта Дуулатова и Александра Александрова к пяти годам лишения свободы с отбыванием срока наказания в колонии общего режима. Два бухгалтера, которые также проходили обвиняемыми по делу, получили три года пробации. Суд признал всех виновными в призывах к беспорядкам.
