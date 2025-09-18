10:24
Происшествия

Дело «Клоопа». Двух бывших операторов приговорили к пяти годам лишения свободы

В Первомайском районном суде Бишкека завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении бывших сотрудников «Клоопа» — двух операторов и двух бухгалтеров издания. Следствие обвинило их в «призывах к беспорядкам».

Судья Чолпонай Уметалиева приговорила Жоомарта Дуулатова и Александра Александрова к пяти годам лишения свободы с отбыванием срока наказания в колонии общего режима. Два бухгалтера, которые также проходили обвиняемыми по делу, получили три года пробации.

Дело «Клоопа». Обвиняемые отказались от признательных показаний

Судья признал всех виновными в призывах к беспорядкам.

В редакции заявляют, что это наказание последовало за пять видео, к которым ни операторы, ни бухгалтеры не имели никакого отношения. Эти расследования выпускал журналист Болот Темиров на YouTube-канале Temirov Live.  Он ранее подчеркивал, что не знаком и не связан с бывшими операторами «Клоопа» и бухгалтерами. Также журналист заявлял, что весь свой контент производит сам.

Эксперты не нашли в этих видео прямых призывов к беспорядкам.

«У меня сложилось такое впечатление, что обвинение хотело запугать других журналистов Кыргызстана, чтобы они больше не связывались с Temirov Live и другими. У меня такое впечатление сложилось, потому что в материалах дела нет ни одного доказательства вины Дуулатова и других подсудимых», — заявил ранее на заседании один из адвокатов.

Напомним, бывших видеооператоров издания «Клооп» Александра Александрова и Жоомарта Дуулатова задержали в конце мая по подозрению в причастности к призывам к массовым беспорядкам. ГКНБ провел обыски в их домах, изъял технику. Решением суда обоих арестовали на время следствия.

Тогда же обыски прошли в домах бывших и действующих журналистов и других сотрудников издания, около десяти человек побывали на допросах в госкомитете, после чего их отпустили.

Кроме того, задержали бухгалтера «Клоопа». Ее остановили на улице в столице возле одного из банков и увезли в ГКНБ. До этого работники издания сообщали, что задержана административная сотрудница после обыска помещения, где хранилась бухгалтерская документация.

Также ранее сообщалось, что банковские счета нескольких работников «Клоопа» заблокированы по решению суда.
