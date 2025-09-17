10:50
Происшествия

Дело «Клоопа». Обвиняемые отказались от признательных показаний

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении бывших сотрудников «Клоопа» — двух операторов и двух бухгалтеров издания. Следствие обвиняет их в «призывах к беспорядкам».

Обвиняемые Жоомарт Дуулатов и Александр Александров отказались от признательных показаний, которые они дали на допросах. Они заявили, что их вынудили свидетельствовать против себя при отсутствии адвокатов.

По словам Александра Александрова, в материалах дела есть его показания о том, что он якобы занимался съемкой, монтажом и склейкой видеоматериалов, указанных в деле.

«Но я этого не делал. Мне предложили домашний арест в обмен на такие показания... Мне пришлось себя оклеветать», — сказал он в суде.

Бухгалтеры, которые также проходят обвиняемыми по делу, заявили, что в подготовке журналистских расследований не участвовали.

Жоомарт Дуулатов также заявил, что не признает вину. «В первый раз я признался, честно, потому что был очень сильно напуган. В первый раз оказался в следственном изоляторе. И со стороны следствия предложено, чтобы я признал свою вину, после чего они меня отпустят под домашний арест, под подписку о невыезде», — пояснил он.

Напомним, бывших видеооператоров издания «Клооп» Александра Александрова и Жоомарта Дуулатова задержали в конце мая по подозрению в причастности к призывам к массовым беспорядкам. ГКНБ провел обыски в их домах, изъял технику. Решением суда обоих арестовали на время следствия.

Тогда же обыски прошли в домах бывших и действующих журналистов и других сотрудников издания, около десяти человек побывали на допросах в госкомитете, после чего их отпустили.

Кроме того, задержали бухгалтера «Клоопа». Ее остановили на улице в столице возле одного из банков и увезли в ГКНБ. До этого работники издания сообщали, что задержана административная сотрудница после обыска помещения, где хранилась бухгалтерская документация.

Также ранее сообщалось, что банковские счета нескольких работников «Клоопа» заблокированы по решению суда.
