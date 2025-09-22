Активисты призывают суды пересмотреть решения по Kloop и Рите Карасартовой. С обращением выступили представители Платформы действий медиа Кыргызстана.

Активисты выражают возмущение в связи с решением Первомайского районного суда Бишкека, приговорившего 17 сентября бывших операторов независимого издания Kloop — Жоомарта Дуулатова и Александра Александрова — к пяти годам лишения свободы по обвинению в распространении ложной информации и подрыве общественного порядка. Вместе с журналистами были осуждены на три года пробационного режима финансовые сотрудники независимого издания Kloop.

Также решением Свердловского районного суда Бишкека 18 сентября 2025 года была признана виновной по статьям «Массовые беспорядки» и «Публичные призывы к насильственному захвату власти» правозащитница Рита Карасартова, которой суд назначил пятилетний срок пробации и штраф в размере 50 тысяч сомов.

По мнению активистов, решения обоих судов являются вопиюще несправедливыми, поскольку следствие так и не представило убедительных доказательств вины осужденных.

«Журналисты Жоомарт Дуулатов и Александр Александров неоднократно заявляли о том, что их признательные показания были сделаны под давлением со стороны следственных органов. Правозащитница Рита Карасартова исполняла свой человеческий и профессиональный долг, защищая права граждан Кыргызстана. Несмотря на это, суды проигнорировали все доводы защиты и вынесли решения, заставляющие сомневаться в их правосудности.

Профессиональная деятельность журналистов и правозащитников становится в Кыргызстане преследуемой. Мы убеждены в том, что нельзя выносить судебные вердикты за объективное освещение событий и защиту прав человека. Приговоры районных судов Бишкека — яркие примеры «наказаний без преступления». Такие действия противоречат Конституции Кыргызской Республики, ее международным обязательствам и наносят удар по демократии в Кыргызстане», — говорится в сообщении.

Платформа действий медиа Кыргызстана призывает судебные органы пересмотреть решения Первомайского и Свердловского районных судов Бишкека и отменить несправедливые приговоры.

Обращается к Генеральной прокуратуре КР с призывом провести тщательное расследование обстоятельств получения «признательных показаний» журналистов.

Отмечается, что уважение к правам граждан, принципам справедливости и ценности человеческой свободы не абстрактные идеалы, а основа нашего будущего. «Если такие решения станут нормой, общество потеряет доверие к правосудию, а государство — лицо на международной арене», — добавили активисты.