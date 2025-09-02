08:49
Происшествия

Дело «Клоопа». В суде допросили свидетелей

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении двух бывших операторов «Клоопа» Александра Александрова и Жоомарта Дуулатова, а также двух бухгалтеров.

На очередном заседании допрошено шесть свидетелей. Они заявили, что лично не участвовали в расследованиях и не знакомы с Болотом Темировым.

Бывшая журналистка Айдай Эркебаева отметила, что не работала с расследовательскими материалами, обвиняемые операторы Дуулатов и Александров снимали экологические сюжеты, а бухгалтеры только платили зарплату. Призывов к массовым беспорядкам она не слышала.

Еще два бывших сотрудника редакции рассказали суду, что занимались продвижением ресурса и соцсетями, не участвовали в журналистских расследованиях, не знали о работе операторов и бухгалтеров с расследованиями и не слышали о призывах к массовым беспорядкам.

Остальные свидетели сообщили, что знали о работе редакции лишь косвенно — через разговоры с коллегами или общих знакомых.

Адвокат Кайсын Абакиров отметил, что ни один из допрошенных свидетелей не подтвердил виновность подсудимых.

На следующее заседание суда будут вызваны эксперты.

Напомним, бывших видеооператоров издания «Клооп» Александра Александрова и Жоомарта Дуулатова задержали в конце мая по подозрению в причастности к призывам к массовым беспорядкам. ГКНБ провел обыски в их домах, изъял технику. Решением суда оба арестованы на время следствия.

Тогда же обыски прошли в домах бывших и действующих журналистов и других сотрудников издания, около десяти человек побывали на допросах в ГКНБ, после чего были отпущены.

Кроме того, задержали бухгалтера «Клоопа». Ее остановили на улице в столице возле одного из банков и увезли в ГКНБ. До этого работники издания сообщали, что задержана административная сотрудница после обыска помещения, где хранилась бухгалтерская документация.

Также ранее сообщалось, что банковские счета нескольких работников «Клоопа» заблокированы по решению суда.
